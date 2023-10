Publicité

Dans le monde de la détection de mines et de la recherche médicale, il existe des héros méconnus, bien qu'un peu inhabituels : les rats. Ces petits rongeurs, dotés d'un odorat exceptionnel, se révèlent être des alliés précieux dans des domaines où l'homme ne peut pas toujours intervenir en toute sécurité. En Tanzanie, des entreprises telles qu'APOPO ont réussi à former ces rats à devenir de véritables experts dans leur domaine. L'information a été redue publique par Sputnik sur son site.

L'odorat surprenant des rats leur permet de détecter les mines terrestres, l'une des armes les plus meurtrières et insidieuses qui continuent de menacer la sécurité des populations dans certaines régions du monde. Les rats sont capables de flairer ces engins explosifs ensevelis sous terre, évitant ainsi aux démineurs humains de courir des risques inutiles. L'histoire des rats-démineurs commence dès leur plus jeune âge rapporte le média russe qui cite Lily Shallom, responsable de la communication chez APOPO(Anti-Personnel Landmines Removal Product Development, ou Développement de produits pour l'élimination des mines antipersonnel).

Publicité

À l'âge de 4 à 5 semaines, les ratons entament leur première phase d'entraînement, la socialisation. Cette étape cruciale vise à les habituer à la présence humaine et à créer un environnement favorable à leur développement. Les jeux et les interactions avec les humains sont essentiels pour qu'ils se sentent à l'aise en leur compagnie. Ils apprennent à reconnaître les sons et les odeurs qui les entourent. Vers l'âge de dix semaines, les ratons sont séparés de leur mère et entrent dans la deuxième phase de leur formation. Ils sont placés dans des cages spéciales, et c'est là que commence l'entraînement au clicker.

Au micro de Sputnik, Lily Shallom souligne que les opportunités offertes par ces rats sont infinies. Leur intelligence, leur sens aigu de l'odorat, et leur capacité à apprendre sont autant d'atouts qui peuvent être exploités dans divers domaines. Cependant, le financement et la demande réelle de leurs compétences dans le monde réel sont des facteurs essentiels pour réaliser pleinement leur potentiel. Cette méthode d'apprentissage positive consiste à associer un son de « clic » à une récompense, généralement de la nourriture.

Les rats apprennent à réagir au clic en effectuant une action spécifique, ce qui s'avère particulièrement utile pour les futures tâches de détection. L'entreprise APOPO, basée en Tanzanie, est en première ligne de cette initiative novatrice. Elle a surnommé ses cricétomes des savanes "HeroRATS", en reconnaissance de leur rôle essentiel dans la détection des mines et la lutte contre la tuberculose. En effet, ces rats ne se contentent pas de déminer les terrains dangereux, ils contribuent également à dépister la tuberculose en analysant des échantillons de crachats humains.

Publicité

Les mines anti-personnel restent un fléau mondial, tuant et mutilant de nombreuses vies innocentes. Même si des progrès ont été accomplis dans la détection et le déminage, ces engins insidieux continuent de semer la terreur dans de nombreuses régions du monde. Les civils, souvent les plus touchés, vivent dans la crainte constante de ces pièges mortels. Les conséquences sont dévastatrices : familles brisées, communautés déplacées et séquelles physiques et psychologiques durables.