Après les USA, la Chine dévoile cet armement controversé

Les grandes puissances mondiales sont engagées depuis plusieurs années dans une course aux armements technologiquement avancés. Cette dynamique est marquée par des innovations continues et des déploiements de systèmes d’armes qui, tout en accroissant la puissance militaire, soulèvent de sérieuses questions éthiques et stratégiques. Les États-Unis ont récemment franchi un cap controversé avec le déploiement de chiens robotisés armés, conçus par Ghost Robotics. Ces robots, équipés de mitraillettes et d’un système d’intelligence artificielle, peuvent identifier et suivre des cibles, bien qu’ils requièrent une intervention humaine pour initier une attaque. Ce développement a ouvert un nouveau chapitre dans la militarisation de la robotique, où le coût et l’efficacité ouvrent la porte à une utilisation plus large.

Dans ce contexte, la Chine n’a pas tardé à suivre le pas. Lors des exercices militaires sino-cambodgiens les plus importants à ce jour, baptisés Dragon d’Or, l’armée chinoise a présenté ses propres versions de robots de combat sur quatre pattes, équipés de fusils automatiques. Plus de 2 000 troupes, dont 760 militaires chinois, ont participé à ces manœuvres qui se sont déroulées à la fois au centre d’entraînement de Kampong Chhnang et en mer, au large de la province de Preah Sihanouk.

L’exercice de 15 jours a également vu la participation de 14 navires de guerre, dont trois chinois, de deux hélicoptères et de 69 véhicules blindés et chars. Les activités comprenaient des exercices de tir réel, de lutte antiterroriste et de sauvetage humanitaire. Durant ces exercices, les commandants chinois ont tenu à démontrer les capacités de marche de ces robots, sans toutefois mettre en avant leurs compétences en tir devant les journalistes et les hauts gradés présents.

Le commandant en chef des forces armées cambodgiennes, Vong Pisen, a déclaré que ces exercices « renforceraient les capacités » des deux armées dans la lutte contre le terrorisme. Il a également réaffirmé que le Cambodge n’autoriserait jamais l’établissement de bases militaires étrangères sur son territoire, bien que la rénovation de la base navale de Ream, avec le soutien financier de la Chine, suggère des intérêts stratégiques croissants dans la région, notamment en ce qui concerne l’accès au golfe de Thaïlande et à la mer de Chine méridionale contestée.

Un armement controversé

La controverse autour des robots chiens tueurs s’intensifie à mesure que leur développement et leur déploiement se poursuivent. Ces machines autonomes, équipées de capacités de tir et guidées par des systèmes d’intelligence artificielle, posent d’importantes questions éthiques. Leur capacité à opérer sur les champs de bataille sans fatigue ni peur et à effectuer des missions avec une précision mortelle rend leur utilisation attrayante pour les forces militaires. Cependant, l’inquiétude monte quant à la possibilité d’erreurs de ciblage et aux implications morales de confier des décisions de vie ou de mort à des algorithmes. Les critiques soulignent également le risque de prolifération de ces armes, potentiellement accessibles à divers acteurs non étatiques. Cette évolution technologique force donc une réflexion profonde sur le futur de la conduite de la guerre et les limites de l’automatisation dans les conflits armés.

Ces développements sont révélateurs de la complexité et des implications de l’utilisation croissante de la robotique dans les stratégies militaires modernes. Alors que les États-Unis et la Chine continuent de pousser les frontières de la technologie militaire, la communauté internationale reste divisée sur les implications morales et sécuritaires de telles avancées. La controverse entourant ces « chiens de guerre » robotisés est loin d’être résolue, et leur potentiel d’escalade dans les conflits futurs reste une préoccupation majeure.