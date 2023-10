Publicité

Les déboires de la France au Sahel révèlent la complexité et la volatilité de la région, qui pose des défis continus aux ambitions militaires françaises. L'hostilité croissante envers la présence militaire française, manifestée par des protestations publiques et des revendications politiques, a conduit à des retraits successifs des forces françaises du Mali, du Burkina Faso, et récemment du Niger. Ces retraits soulignent les difficultés rencontrées dans la stabilisation de la région face aux menaces jihadistes persistantes et la recherche d’un soutien local durable.

De plus, la nécessité de maintenir des alliances solides tout en respectant la souveraineté nationale des pays partenaires présente un défi diplomatique délicat. L'ensemble de ces facteurs met en évidence les dilemmes auxquels la France est confrontée dans sa quête pour maintenir une influence constructive et sécuritaire au Sahel, tout en naviguant dans un environnement géopolitique en perpétuel changement.

Le retrait précipité des troupes françaises du Niger a conduit à une relocalisation majeure de ces forces au Tchad. Cette manœuvre discrète a été réalisée suite à la fermeture des frontières avec le Bénin et le Nigeria, rendant le transit par le Tchad nécessaire. Les convois terrestres ont été escortés sur une distance de 1 700 kilomètres entre Niamey et N'Djamena, assurant ainsi le transfert sécurisé des troupes et du matériel militaire. Au Tchad, environ un millier de soldats français sont stationnés sur la base aérienne de N'Djamena. Ces forces ont pour mission principale de former et d'entraîner l'armée tchadienne, tout en apportant un soutien aérien crucial dans la lutte contre les mouvements rebelles aux frontières du Tchad.

Un Vent de Contestation Souffle

Toutefois, la relocalisation des forces françaises au Tchad n'a pas été accueillie sans réserves. Des voix discordantes commencent à se faire entendre au sein de l'opinion publique tchadienne. Un communiqué circulant sur les réseaux sociaux exprime l'opposition à la « relocalisation au Tchad des forces françaises chassées » du Niger et exige le départ des troupes françaises déjà présentes sur le territoire tchadien.

Les autorités, tout en rappelant l'existence d'un accord bilatéral entre la France et le Tchad, ont maintenu une certaine discrétion sur les modalités de l'accueil des nouvelles troupes. Ils soulignent que la France n'a jamais demandé l'hébergement de ces soldats, mettant en lumière une certaine autonomie dans la décision tchadienne d'accueillir les forces françaises.

L'avenir de la France dans la région

Le contexte régional ajoute une couche de complexité à cette situation. Avec la récente annonce de la suppression de l'aide américaine au Niger, les implications géopolitiques de la présence militaire française dans la région deviennent de plus en plus tangibles. Le Niger, qui était un partenaire clé des opérations antijihadistes françaises, a chassé les forces françaises après l'arrivée au pouvoir de généraux nigériens exigeant leur départ.

Par ailleurs, le retrait français du Niger s’inscrit dans un contexte plus large de redéploiement des forces françaises dans la région du Sahel. Après des retraits similaires au Mali et au Burkina Faso, la France cherche à maintenir son influence et sa capacité d’action dans une région en proie à des menaces jihadistes persistantes.

Le transfert des forces françaises du Niger au Tchad soulève de nombreuses questions sur l'avenir de l'engagement militaire français dans le Sahel. Alors que le Tchad se présente comme un refuge temporaire, les défis sécuritaires et logistiques, ainsi que l'opposition locale croissante, mettent en avant la nécessité d'une réévaluation continuelle de la stratégie française dans cette région tumultueuse.