L'appétit croissant de la Chine pour de nombreuses matières premières majeures a été mis en lumière par une note récente de Goldman Sachs. La banque d'investissement a souligné que la demande chinoise pour le cuivre a augmenté de 8% en glissement annuel, tandis que l'intérêt pour le minerai de fer et le pétrole a augmenté respectivement de 7% et 6%, dépassant toutes les attentes de Goldman pour l'année complète.

La montée en puissance de cette demande est principalement liée à la croissance vigoureuse dans le secteur de l'économie verte, l'achèvement des réseaux électriques et du secteur immobilier. Bien que le secteur immobilier en difficulté de la Chine cherche encore à se redresser, la robustesse remarquable de son économie verte a entraîné une demande accrue pour des métaux essentiels à la transition écologique, tels que le cuivre.

Le solaire en cause

L'une des raisons principales de cet engouement pour le cuivre vert en Chine est liée à ses installations solaires onshore. En 2023, elles ont atteint un niveau équivalent à celui de toutes les installations des années précédentes. La capacité solaire opérationnelle de la Chine est désormais de 228 GW, surpassant le reste du monde combiné. Cette tendance est renforcée par le fait que la Chine est en bonne voie pour doubler sa capacité en énergie éolienne et solaire bien avant ses objectifs de 2030.

Outre le cuivre, le renouveau du secteur manufacturier chinois stimule également la demande d'autres métaux de base comme l'aluminium. L'amélioration observée des tendances manufacturières s'est traduite par une hausse des importations de métaux de base. De plus, la production industrielle de la Chine a enregistré une croissance impressionnante de 4,5% en août par rapport à l'année précédente, dépassant ainsi les prévisions.

Les prévisions à venir

Malgré cette demande croissante, le secteur du pétrole pourrait connaître une baisse prochainement. Bien que la demande de pétrole ait été stimulée par une mobilité interne record, marquée par une congestion importante et des données solides sur les vols intérieurs, Goldman s'attend à ce que cette croissance ralentisse nettement l'année prochaine.

En conclusion, malgré un contexte macroéconomique plus large marqué par une croissance vacillante en Chine, les matières premières connaissent une forte demande. Cette tendance suggère que les investisseurs et les acteurs du marché voient actuellement les matières premières comme un pari plus sûr pour l'amélioration marginale de l'économie réelle chinoise à l'avenir.