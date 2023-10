Publicité

L'accès à l'enseignement supérieur est une étape cruciale dans la vie d'un étudiant. Choisir la faculté et la filière qui correspond le mieux à ses aspirations et à ses compétences est une décision importante qui influencera son avenir académique et professionnel. C'est dans cette optique que le vice-recteur chargé des affaires académiques de l'Université d'Abomey-Calavi, Yelindo Patrick Houéssou, a lancé un appel aux bacheliers non allocataires pour qu'ils opèrent leur choix de filières dans les facultés classiques.

Dans un communiqué officiel, l'Université d'Abomey-Calavi a informé les bacheliers non allocataires de l'ouverture de la plateforme de recueil de choix de filières dans les facultés classiques. Cette initiative vise à faciliter l'inscription des nouveaux étudiants et à les orienter vers les domaines qui correspondent à leurs intérêts et à leurs ambitions académiques. Il est important de noter que cette phase de recueil de choix de filière est ouverte à tous les bacheliers de l'année 2023, quelle que soit leur série de baccalauréat. Ainsi, que vous ayez obtenu un baccalauréat scientifique, littéraire, économique, ou autre, vous êtes invités à faire votre sélection.

Cette démarche s'étend sur une période déterminée, du vendredi 6 octobre 2023 au dimanche 29 octobre 2023 à minuit. Pour effectuer leur choix, les bacheliers non allocataires doivent se rendre sur la plateforme dédiée, accessible via le lien https://choixfaculte.uac.bj/. Cette plateforme offre aux étudiants une interface conviviale pour effectuer leurs sélections en toute simplicité. Le vice-recteur, Yelindo Patrick Houéssou, a également encouragé les nouveaux bacheliers à prendre connaissance du guide d'orientation de l'année 2023-2024.

Ce document précieux contient des informations essentielles sur les différentes filières proposées par l'Université d'Abomey-Calavi, ainsi que des conseils pour aider les étudiants à faire des choix éclairés. Il est à noter que cette opération ne concerne pas les titulaires du DEAT 2022 ni ceux du DT 2023, qui suivront une procédure différente pour leur inscription. Le chargé des affaires académiques de l'UAC a précisé que la plate-forme apresmonbac.bj sera mise à leur disposition par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour leur inscription.