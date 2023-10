Publicité

L'ascension fulgurante des clubs saoudiens dans le monde du football a été marquée par des investissements d'une ampleur déconcertante. L'Arabie saoudite, connue pour sa passion pour le sport, a fait irruption sur la scène internationale du football avec une force incontestable. Les contrats saoudiens, d'une somme folle, ont résonné comme un coup de tonnerre dans l'industrie du football mondial. Les Saoudiens ont démontré leur détermination à redéfinir les règles du jeu en investissant massivement dans l'acquisition de talents de classe mondiale.

La Saudi Pro League, auparavant méconnue à l'échelle mondiale, est devenue un acteur majeur en attirant 94 joueurs étrangers grâce à un investissement colossal de près d'un milliard de dollars au cours de la fenêtre de transfert de l'été 2023. Cette somme monumentale dépasse de loin tout ce que l'on avait pu observer auparavant. Ce chiffre, cependant, ne rend que partiellement compte de la folie des dépenses saoudiennes. Les clubs saoudiens ont fait des offres mirobolantes à des joueurs de renom qui ont résisté aux appels de départ de leurs clubs européens.

Un exemple marquant est le paquet de 1,1 milliard de dollars qui aurait été proposé pour arracher Kylian Mbappé au Paris-Saint-Germain (PSG) pour une saison. De plus, Lionel Messi aurait été l'objet d'une offre alléchante de 1,6 milliard de dollars pour un contrat de trois ans avant de décider de rejoindre la MLS. Cette ruée vers l'or du football saoudien a eu un impact significatif sur le classement Forbes des footballeurs les mieux payés au monde en 2023.

On y observe une augmentation stupéfiante de 53 % par rapport à l'année précédente, avec un montant combiné de 995 millions de dollars pour les onze joueurs en tête du classement. Cela dépasse de loin le précédent record de 652 millions de dollars pour dix joueurs. Les clubs saoudiens ont obtenu une part considérable de ce gâteau financier en sécurisant la place de quatre joueurs parmi les onze premiers. Cette domination est principalement due à leurs contrats sportifs extrêmement lucratifs, qui reflètent l'investissement massif dans le football saoudien.

Quid du classement des footballeurs les mieux payés au monde en 2023

Les joueurs de la Saudi Pro League se taillent la part du lion dans le classement en 2023, occupant quatre places sur onze. Cela est principalement dû à leurs contrats sportifs extrêmement lucratifs. Cristiano Ronaldo, qui était en tête du classement en 2021, occupe désormais la première place avec des revenus attendus de 260 millions de dollars. Sa décision de rejoindre Al Nassr en Arabie saoudite, après une rupture controversée avec Manchester United, a été le déclencheur de l'exode massif vers l'Arabie saoudite.

Ronaldo devrait générer 200 millions de dollars en revenus sportifs, malgré le rachat probable d'une partie de ses droits à l'image par Al Nassr. En plus de son contrat avec le club saoudien, il conserve un portefeuille de partenariats lucratifs, notamment avec Nike et Jacob & Co, lui rapportant environ 60 millions de dollars par an. Les noms de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Neymar JR. trônent en haut de la liste du classement des footballeurs les mieux payés en 2023 selon Forbes.

TOP 3 DES FOOTBALLEURS LES MIEUX PAYÉS AU MONDE EN 2023

#1. CRISTIANO RONALDO | 260 MILLIONS DE DOLLARS

#2. LIONEL MESSI | 135 MILLIONS DE DOLLARS

#3. NEYMAR JR. | 112 MILLIONS DE DOLLARS