Conseil des ministres de l’APPO: Le Bénin accueil la 44ème édition

La 44ème session ordinaire du conseil des Ministres de l’Organisation des Producteurs de Pétrole Africains (APPO), va se tenir du 29 octobre au 02 novembre 2023 à l’hôtel Novotel de Cotonou. Cette rencontre dans la ville capitale économique du Bénin sera l’occasion pour les différents acteurs de se prononcer sur le Plan de Travail Annuel de l’Organisation et de son budget de l’année 2024.

Une rencontre qui sera l‘occasion pour les ministres concernés de faire le point de mise en œuvre des différentes résolutions prises à Luanda en 2022 et de statuer sur les décisions prises au cours des réunions thématiques et de la réunion du Conseil Exécutif à travers la prise de résolutions. Depuis le 1er janvier 2023, c’est le ministre béninois de l’Energie, de l’eau et des mines, M. Samou Adambi qui assure la présidence de l’institution.

Créée dans les années 1997 à Lagos au Nigeria, l’Organisation des Producteurs de Pétrole Africains (APPO) a une présidence qui est tournante et annuelle. Actuellement dirigé par le ministre béninois en charge de l’Energie, de l’eau et des mines, qui était en place depuis le 1er janvier du mois de janvier 2023. Elle compte à ce jour dix-huit (18) états membres.

Les 18 Etats membres de l’organisation sont entre autres l’Algérie, l’Angola, le Bénin, le Cameroun, le Congo, la République Démocratique du Congo, la Côte-d’Ivoire, l’Egypte, le Gabon, le Ghana, la Guinée Equatoriale, la Lybie, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, l’Afrique du sud, le Soudan et le Tchad. Réunis entre eux, ils prennent un ministre pour gérer la présidence et ceci pour un an.