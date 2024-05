Bénin : La mairie de Cotonou lance le recensement des « Guest House »

A Cotonou, le recensement des « Guest House » a été lancé. Selon un communiqué de l’hôtel de ville de Cotonou parvenu à notre rédaction, cette opération qui a débuté depuis le lundi 22 avril prendra fin le mardi 21 mai 2024.

On retiendra que, les détenteurs d’informations sur ce type d’appartement meublé sont invités à se rapprocher des commissariats d’arrondissement ou des chefs de quartiers. Des fiches de renseignements sont également disponibles à ces différents endroits pour celles et ceux qui voudraient en savoir plus selon le communiqué.