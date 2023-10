Coupe du monde 2034: le Sénégal dragué par l’Arabie Saoudite

Par Amos Traoré Commenter

Le Sénégal est une grande nation de football et depuis quelques années, l’aura du Pays de la Teranga s’est considérablement renforcée dans les plus hautes instances du football international. Le Sénégal est champion d’Afrique en titre et le pays s’est imposé comme une référence absolue dans les différentes catégories de jeunes.