L'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin a organisé une conférence ouverte au grand public qui s'est tenue ce jeudi 19 octobre 2023, à la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou. « Monnaie et crypto-monnaie en Afrique », tel est le thème de cette conférence.

‹‹ Histoire des moyens d'échange commerciaux en Afrique jusqu'au lendemain des années postcoloniales ››, ‹‹ Politiques africaines et monnaie ›› et ‹‹ Crypto monnaie et dématérialisation de la monnaie ››, sont les thèmes autour desquels se sont articulées les six communications qui ont meublé la conférence organisée par l'Académie nationale des sciences, Arts et Lettres du Bénin sur la « Monnaie et crypto-monnaie en Afrique » qui a eu lieu ce jeudi 19 octobre 2023 à Cotonou.

À l'entame des activités de ce rendez-vous, l'ex-recteur de l'université d'Abomey-Calavi Maxime da-Cruz, au nom du président du comité d'organisation Théodore Holo, a remercié tous les participants de leur présence qui témoigne de leur désir du savoir et du développement du Bénin.

‹‹ Cette conférence doit être comme la contribution de l'académie à la diffusion des connaissances utiles, au bien-être et à l'épanouissement du peuple béninois. Je formule le vœu et je garde l'espoir que les féconds et stimulants échanges de ce jour permettront une meilleure compréhension d'une part de l'utilité de la monnaie et des institutions monétaires pour le développement. Et d'autre part, de la nécessité de relever les défis aujourd'hui liés à l'économie, aux échanges commerciaux et à la crypto monnaie en Afrique ››, a-t-il déclaré.

Il a invité les participants à la libre expression des préoccupations et des observations pour bien profiter des spécialistes de différents domaines tels que l'histoire économique, l'économie et la macroéconomie qui sont présents pour éclairer les lanternes. Le vice-président du Conseil économique et social, Laissi Radji, représentant le président du Ces, a expliqué l'importance de la participation de l'institution à une telle initiative.

‹‹ Cette institution de veille économique et sociale ne peut rester indifférente à ce phénomène économique et financier qu'est la crypto monnaie, présentée comme une monnaie virtuelle qui suscite depuis 2019 un engouement médiatique. Un nouveau moyen d'échange qui est caractérisé par l'absence de support physique ››, a-t-il dit. Il a notifié que le Conseil économique et social a tenu à comprendre les tenants et les aboutissants de la cryptomonnaie à travers une séance qu'il a organisée sur les implications de ce type de monnaie. Cette institution entend poursuivre ses analyses sur la corrélation entre les différents motifs courants de monnaie.