Eliminatoires Mondial féminin U20 Colombie 2024 : Les Amazones U20 du Bénin éliminées

Par Frédéric Dossou Commenter

Avec les résultats des rencontres aller et retour, les Béninoises sont désormais éliminées de la course de la qualification pour le prochain tour. Le sélectionneur national des moins de 20 ans féminin du Bénin, Abdoulaye Ouzérou et ses protégées sont désormais renvoyés chez eux pour mieux s’aguerrir et revenir plus fortes lors des prochaines éliminatoires de la 12ème édition du Mondial féminin de football de la Fifa.