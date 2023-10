Publicité

Les tensions dans la région de la mer de Chine méridionale ont une longue histoire, en grande partie alimentée par les revendications territoriales concurrentes sur les îles, les récifs et les eaux riches en ressources. Les revendications de la Chine, basées sur des cartes historiques, entrent en conflit avec celles des nations voisines dont les Philippines, le Vietnam et même Taïwan, chacune s’appuyant sur le droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

Ces revendications concurrentes ont conduit à des incidents navals, des confrontations militaires et des disputes diplomatiques, exacerbées par la militarisation croissante de la région et l’implication des puissances extérieures comme les États-Unis. La région est stratégiquement cruciale non seulement en raison de ses ressources naturelles, notamment les réserves de pétrole et de gaz, mais aussi parce qu’elle est une voie maritime majeure pour le commerce international.

Les tentatives de résolution des disputes par le biais de dialogues multilatéraux ou bilatéraux, ainsi que des efforts pour établir un code de conduite maritime, ont souvent été entravées par la méfiance mutuelle et les revendications de souveraineté intransigeantes, laissant la mer de Chine méridionale comme un point chaud géopolitique persistant.

Nouvelle tension

Dans un récent éclat de tension, la Chine a exprimé sa colère après qu’un navire militaire philippin a, selon elle, « illégalement pénétré » dans les eaux proches du récif de Scarborough sans autorisation. Cet incident a conduit l’armée chinoise à exhorter les Philippines à cesser immédiatement ses provocations. Cette mise en garde intervient dans un contexte où les interactions militaires dans les eaux contestées de la Mer de Chine méridionale sont fréquemment source de frictions entre les nations riveraines.

Ce rappel à l’ordre de la part des autorités militaires chinoises est relativement rare envers les Philippines, les admonestations étant généralement adressées aux navires de guerre américains opérant dans la région. Cela témoigne de l’exacerbation des tensions entre la Chine et les Philippines, qui ont récemment échangé des accusations concernant une collision entre un navire de la garde côtière chinoise et un bateau philippin dans ces eaux stratégiquement importantes.

Taïwan dans la danse

L’enjeu autour du récif de Scarborough est d’autant plus sensible qu’il est revendiqué non seulement par la Chine et les Philippines, mais également par Taiwan. Ces revendications territoriales concurrentes dans la Mer de Chine méridionale sont au cœur de nombreuses confrontations dans la région. Le colonel Tian Junli, porte-parole du Commandement du théâtre du Sud de l’Armée de libération du peuple, a vigoureusement exhorté le côté philippin à « cesser immédiatement ses infractions et provocations » afin d’éviter toute escalade supplémentaire.

La Chine a clairement exprimé que les actions des Philippines violaient gravement sa souveraineté, le droit international ainsi que les normes fondamentales régissant les relations internationales. Selon le colonel Tian, ces actions sont sujettes à des incompréhensions et des mésinterprétations, ce qui pourrait potentiellement aggraver la situation. Il a également souligné que la Chine a suivi, surveillé, averti et bloqué le navire philippin conformément à la loi.

Risque d’escalade

L’affirmation de la souveraineté de la Chine sur presque toute la Mer de Chine méridionale, y compris sur des parties des zones économiques exclusives de plusieurs pays tels que Brunei, l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines et le Vietnam, continue d’être un sujet brûlant de discorde dans la région. Les implications de ces revendications territoriales sont vastes, touchant à des enjeux de sécurité régionale, de commerce international et d’accès aux ressources maritimes.

L’incident actuel entre la Chine et les Philippines soulève des inquiétudes quant à l’escalade des tensions dans une région déjà sous haute tension. Il met en lumière la nécessité d’une résolution diplomatique et d’un code de conduite maritime commun afin de garantir la stabilité et la sécurité en Mer de Chine méridionale, tout en respectant les normes et lois internationales qui régissent les droits et obligations des États en matière maritime.