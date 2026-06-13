Dangote creuse l'écart : sa fortune s'envole à 36,5 milliards $

La fortune d’Aliko Dangote est désormais estimée à environ 36,5 milliards de dollars, selon les dernières évaluations du Bloomberg Billionaires Index. Cette progression conforte la position de l’homme d’affaires nigérian comme première fortune d’Afrique et le rapproche davantage des plus grands milliardaires de la planète.

Aliko Dangote continue de gagner du terrain dans les classements mondiaux des grandes fortunes. Les estimations publiées par Bloomberg évaluent désormais son patrimoine à près de 36,5 milliards de dollars, un niveau jamais atteint auparavant par l’entrepreneur africain.

Cette hausse intervient alors que plusieurs actifs stratégiques du groupe Dangote connaissent une revalorisation importante, notamment dans le secteur énergétique. Le milliardaire nigérian conserve ainsi une avance confortable sur les autres grandes fortunes du continent.

La raffinerie Dangote soutient la progression de sa fortune

L’évolution récente du patrimoine d’Aliko Dangote est largement attribuée à la montée en puissance de la raffinerie Dangote, implantée au Nigeria. Présentée comme la plus grande raffinerie d’Afrique, cette infrastructure est devenue l’un des principaux moteurs de la valorisation de son empire industriel.

Le groupe est également actif dans la production de ciment, d’engrais, de sucre et d’autres activités industrielles. Toutefois, la raffinerie occupe une place centrale dans les perspectives de croissance du conglomérat depuis son entrée progressive en exploitation.

Cette dynamique se reflète dans les estimations des grandes fortunes mondiales, où le patrimoine du milliardaire nigérian a connu une progression notable au cours des derniers mois.

Une richesse supérieure à l’économie de plusieurs pays africains

L’ampleur de cette fortune apparaît davantage lorsqu’elle est comparée aux projections économiques publiées par le Fonds monétaire international (FMI) pour 2026.

Selon ces prévisions, le Mali devrait enregistrer un produit intérieur brut de 33,85 milliards de dollars, un montant inférieur à la richesse estimée d’Aliko Dangote. Le Burkina Faso, la Guinée, le Bénin, le Tchad, le Niger, le Gabon, le Mozambique, le Botswana et Madagascar figurent également parmi les pays dont le PIB projeté reste en dessous de ce seuil.

Les projections du FMI montrent aussi que plusieurs économies plus modestes du continent, notamment celles des Seychelles, du Cap-Vert, des Comores, de Djibouti, du Lesotho, de la Gambie, du Liberia ou encore de la République centrafricaine, affichent des niveaux de production économique inférieurs à la fortune du milliardaire nigérian.

Une avance consolidée sur le continent

Cette progression n’est pas récente. Au cours des premiers mois de 2026, Bloomberg avait déjà réévalué la fortune d’Aliko Dangote au-delà des 30 milliards de dollars, renforçant son statut d’homme le plus riche d’Afrique.

Les prochaines mises à jour du Bloomberg Billionaires Index permettront de mesurer l’évolution de cette fortune, étroitement liée à la performance des entreprises du groupe et à la valorisation de ses principaux actifs industriels.