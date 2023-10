Publicité

Ancien joueur de Nice, de Lyon,de Marseille, Chelsea et même de Lille ; l'international français Loïc Rémy prend officiellement sa retraite internationale après 17 ans de carrière professionnel. Loïc Rémy avec ses 30 sélections en équipe de France entre 2009 et 2014 a décidé de raccrocher les crampons. Gêné par les blessures à répétition, l'attaquant de 36 ans n'a pas voulu attendre longtemps avant de prendre une décisions qu'il juge noble.

« Après mûre réflexion, j'ai pris la décision d'arrêter avec toutes mes blessures sur ces six derniers mois. Le corps a ses limites même s'il y aura toujours un manque. C'est une sage décision. Il y a une vie après le foot, les enfants » a t-il déclaré. Loïc Rémy s'en va avec un palmarès assez bien garni : deux titres de champion de France avec l'OL, un d'Angleterre avec Chelsea, un Trophée des champions et une Coupe de la Ligue avec l'OM en 2012.

Publicité

Quid du parcours et des palmarès du joueur !

Formé à l'Olympique Lyonnais, Rémy est passé par de nombreux clubs de Ligue 1 : le RC Lens (2008), l'OGC Nice où il a beaucoup gagné en confiance (2008-2010), puis l'Olympique de Marseille (2010-2013). Par la suite Il a décidé de s'envoler et de goûter à la Premier League avec des expériences à Queen's Park Rangers, Newcastle, Chelsea et Crystal Palace , pour ne citer que ceux-là. Peu en vue et affaibli, l' ancien attaquant de Lille file en Liga où il joue peu à Las Palmas, puis Getafe. Le LOSC lui permet alors de retrouver le plus haut niveau entre 2018 et 2020.

Un passage en Turquie concluera une belle carrière riche de plus de 150 buts, dont 7 en sélections. Il a marqué pour son dernier match avec les Bleus le 14 octobre 2014 en Arménie. Il convient de signaler qu'en début de cette année 2023, il avait signé un contrat avec le club français, le Stade Brestois mais n'a pas joué le moindre match jusqu'à la fin de celui-ci au mois de juin, et depuis il est sans club jusqu'à la prise de cette décision de mettre un terme à sa carrière professionnelle de joueur