Il y a un an, le général Pierre de Villiers, ancien chef d’état-major des armées françaises, avait déclaré dans une interview pour "Le Parisien" que l'armée française ne disposait pas des moyens nécessaires pour une guerre de haute intensité, pointant du doigt un budget de défense insuffisant. Cette préoccupation a été renforcée par une enquête de Franceinfo qui a mis en lumière les lacunes de la défense française. Mais il semblerait que les forces armées françaises font face à un nouveau défi qui frappe aussi certains de ses partenaires.

L'armée française se heurte à une situation sans précédent en presque une décennie : un déficit de recrutement. En effet, elle s'attend à un manque de 2 000 à 2 500 militaires par rapport à l'objectif annuel de 16 000 nouvelles recrues. Alors que le général Marc Conruyt, directeur des ressources humaines de l'armée de terre, reconnaît ces difficultés inédites, il insiste sur le fait que les fondations de l'armée restent solides. Toutefois, cette tendance à la baisse dans les engagements est une préoccupation pour une institution qui se projette sur le long terme.

Avant cela, une période marquée par un élan patriotique

Le pays avait connu un regain d'intérêt pour l'armée suite aux attentats de 2015, mais malgré cet élan patriotique, le service militaire est de plus en plus influencé par les tendances sociétales actuelles. Selon le Figaro, si attirer des Soldat d'infanterie reste faisable, le recrutement de spécialistes du numérique ou du personnel pour les missions de renseignement, s'avère plus compliqué.

De plus, le style de vie militaire, avec ses contraintes de disponibilité, de mobilité et d'impact sur la vie familiale, semble de moins en moins aligné avec les attentes contemporaines. Le général Schill, chef d'état-major de l'armée de terre, reconnaît cet éloignement croissant entre la vie militaire et la vie civile. De plus, la fin de l'opération Barkhane, avec ses primes associées, impacte également la motivation des militaires du rang.

Pas la première difficulté de l'armée

Il est important de rappeler qu'il y a un an, le général Pierre de Villiers, ancien chef d'état-major des armées françaises, avait souligné que les armées françaises ne disposaient pas des ressources nécessaires pour une guerre de haute intensité. Selon lui, le budget de la défense était insuffisant, une préoccupation qui a gagné en urgence avec le conflit en Ukraine.

Il y a trois mois, dans une réponse à ces préoccupations, la France a annoncé une augmentation significative de son budget militaire. Pour la période 2024-2030, une somme record de 413,3 milliards d'euros sera allouée à la défense. Cette augmentation financera l'achat d'armements, la modernisation de l'équipement et d'autres domaines essentiels pour garantir la sécurité et la souveraineté du pays.

Néanmoins, malgré cette injection massive de fonds, les chefs militaires français restent inquiets. Des décennies de conflits asymétriques ont eu un impact sur les capacités de l'armée, et la restauration de ces capacités est désormais cruciale pour répondre aux défis actuels et futurs. Il est clair que l'armée française est à un carrefour, cherchant à équilibrer les besoins modernes avec les traditions séculaires de la défense nationale.