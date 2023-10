Gaza : Elon Musk appelé à la rescousse, voici sa réponse

Publicité

Le milliardaire Elon Musk appelé à la rescousse. Alors que le conflit entre Israël et les Hamas s’enlise au fur et à mesure que les jours passent, et après la coupure internet dans la bande de Gaza, de plus en plus de voix ont formulé une demande spéciale à l’endroit de l’homme le plus riche de notre planète qui possède des milieux de satellites grâce à son réseau Starlink. Le milliardaire a réagi sur les réseaux sociaux.

Le hashtag #starlinkforgaza domine actuellement les tendances sur Twitter, attirant l’attention mondiale ces dernières heures. Cette montée en popularité est liée à la récente coupure des télécommunications et d’Internet dans la bande de Gaza, qui a eu lieu le vendredi précédent en raison des nouveaux bombardements perpétrés par l’armée israélienne.

Publicité

Depuis cette triste date, la bande de Gaza se trouve isolée du reste du monde, coupée de ses moyens de communication habituels. En réponse à cette situation critique, de plus en plus d’internautes se mobilisent sur Twitter pour lancer des appels à l’aide, appelant Elon Musk, le fondateur de SpaceX et de Tesla, à rétablir Internet dans la région en utilisant son réseau satellitaire Starlink.

Une situation qui ne laisse pas indifférent le milliardaire américain qui a répondu à certains appels sur son réseau social rebaptisé X. Dans cette même journée, Elon Musk a poursuivi son interaction sur Twitter en expliquant que « Starlink prendra en charge la connectivité avec les organisations humanitaires internationalement reconnues à Gaza. » On se rappelle que Musk a fourni une aide à l’Ukraine il y a un an en pleine guerre avec la Russie.

Starlink, avec sa flotte de 4 000 satellites en orbite, avait précédemment promis que son service de messagerie par satellite serait opérationnel « partout d’où vous pouvez voir le ciel », y compris dans les « régions les plus reculées ». Cette capacité potentielle de Starlink à rétablir la connectivité à Gaza suscite un espoir chez de nombreux internautes et observateurs de la situation, alors que la région fait face à des défis humanitaires majeurs en raison des récents conflits.