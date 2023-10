Publicité

Le directeur général de l'Agence de promotion des investissements et des travaux du Sénégal (Apix Sénégal)Abdoulaye Baldé à la tête d’une forte délégation était le jeudi 12 octobre 2023 à la Zone industrielle de Glo-Djigbé (Gdiz). Intervenant dans le cadre d’une mission d’inspection, la visite guidée dans les différentes unités de production et de transformation de cette zone, ont permis à lui et sa délégation, de découvrir l’impressionnant travail qui a été fait sur le site. Le directeur général de l’Apix Sénégal se dit impressionner par tout ce qu’il a vu.

« Je suis très impressionné par tout ce que j'ai vu, surtout la rapidité avec laquelle les travaux ont été menés. En deux ans, tout un domaine industriel a été construit. C'est un exemple d'industrie à suivre en Afrique » a-t-il déclaré. Il a ensuite précisé qu’ils sont venus « voir comment évolue le site aménagé il y a de cela deux années en arrière » et « voir également comment ça se passe au niveau de la gestion, histoire d'aller implanter cette dynamique chez » eux au Sénégal. « Nous avons compris que l'Afrique ne peut se développer qu'en innovant dans le secteur industriel », a laissé entendre le directeur général Abdoulaye Baldé.

Il a saisi cette occasion pour saluer les efforts du gouvernement du président de la République Patrice Talon qui a créé cette zone industrielle pour sortir les jeunes de la précarité. « Nous avons visité une zone de textiles qui forme des jeunes qui quittent de zéro pour devenir quelqu'un. Tout ça accélère l'industrialisation du Bénin et pour cela, je voudrais très sincèrement féliciter le gouvernement du Bénin et les autorités en charge de l'industrie », a-t-il lâché.