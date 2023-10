Homosexualité au Bénin : Boni Yayi lance un appel

Publicité

L’ancien président béninois Thomas Boni Yayi a affiché sa position contre l’homosexualité. Pour ce faire, l’ex-chef de l’État est allé sur sa page Facebook, hier jeudi 26 octobre 2023, où il a partagé ses réflexions, tout en faisant ressortir des passages de la Bible. En premier lieu, Lévitique 20:13 LSG : « Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable ; ils seront punis de mort : leur sang retombera sur eux », comme pour mettre en garde les personnes qui s’adonnent à cette pratique. En second lieu, c’est le passage Genèse 19:24-25 LSG que l’ex-président a mis en avant.

« Il détruisit ces villes »

« Alors l’Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de par l’Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre » a-t-il renchéri dans son post Facebook. L’ex-locataire de la Marina, a notamment ajouté que les villes de Sodome et Gomorrhe ont été anéanties par Dieu qui a délivré Loth à cause des bénédictions reçues par Abraham. Boni Yayi a par ailleurs souligné que Dieu condamne les personnes qui commettent des actes contre-nature.

« Ainsi, la condamnation de notre créateur de ces actes contre-nature est sans appel. Du reste, nos traditions n’ont jamais accepté que l’homme aille avec l’homme ou la femme avec la femme. Nos sociétés considèrent cela comme une abomination dont la conséquence est la colère et la malédiction de nos ancêtres qui nous ont précédés dans la vie ».

Pour conclure son message, le nouveau président du parti Les Démocrates a lancé un appel à tous les Béninois. Il exhorte donc, tout un chacun à divers niveaux à travailler « afin que tous les citoyens de notre pays, de la planète puissent s’abstenir de telles abominations pour éviter la colère de Dieu le feu, sur notre nation et le monde. Que Dieu vous bénisse » a-t-il écrit.