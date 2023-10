Publicité

Dans un contexte où le conflit entre Israël et le Hamas s’intensifie, la Russie se positionne clairement face aux interventions des États-Unis dans la région. La porte-parole du Ministère des Affaires Étrangères russe, Maria Zakharova, a exprimé des inquiétudes quant aux tentatives de Washington de monopoliser le règlement des problèmes du Moyen-Orient, négligeant ainsi les véritables origines de ce conflit prolongé. Elle souligne que ces démarches américaines ont largement contribué à la crise actuelle.

Les récentes manœuvres des États-Unis, notamment le déploiement de systèmes de défense aérienne, sont pointées du doigt comme des éléments déstabilisateurs supplémentaires. Zakharova argue que ces actions exacerbent la situation plutôt que de l’apaiser. Selon elle, la région a davantage besoin d’une désescalade rapide du conflit palestino-israélien, plutôt que de provocations sous forme de fournitures militaires ou de déploiements de systèmes de missiles par les États-Unis.



La position russe

La critique russe va plus loin en dénonçant la tactique américaine visant à renforcer sa propre sécurité aux dépens d’autres, alimentant ainsi la tension dans la région. Cette tension, selon Zakharova, pourrait même se répercuter bien au-delà du Moyen-Orient. Elle rappelle que lors des négociations des six à sept dernières années avec les pays occidentaux, la nécessité d’un règlement et d’une résolution du conflit palestino-israélien a été constamment mise en avant par la Russie, faute de quoi la situation continuerait de se dégrader.

La porte-parole russe exprime son désarroi face à l’indifférence des représentants occidentaux lors des discussions sur le conflit. Selon elle, ces derniers semblent miser soit sur une solution par la force, soit sur des approches financières et économiques pour prolonger la situation, dans l’erreur supposée que l’argent pourrait résoudre le problème. Zakharova qualifie la décision de déployer des systèmes de défense aérienne d’ »erronée« , menant à une détérioration encore pire de la situation régionale.

Changer de méthode

Elle propose plutôt une voie claire, bien que difficile et douloureuse, pour résoudre le conflit. Aucun système de défense aérienne, aucune fourniture d’armes, ni aucun renforcement des complexes de sécurité ne contribueraient à la résolution de la situation selon elle. Zakharova rappelle que les précédentes interventions militaires américaines dans la région n’ont pas empêché le scénario sanglant actuel, faisant des victimes tant du côté palestinien qu’israélien.



Le récent conflit à Gaza, déclenché par une offensive surprenante du Hamas le 7 octobre, a exacerbé les tensions existantes. Ce contexte met en lumière l’importance d’une approche plus réfléchie et concertée pour résoudre la crise. Les déclarations de Zakharova résonnent comme un avertissement sérieux adressé aux États-Unis, soulignant l’urgence d’un changement de cap dans les interventions étrangères pour espérer retrouver une paix durable dans la région.