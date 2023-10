Publicité

Le conflit israélo-palestinien continue de susciter des réactions à travers le monde. En effet, la Russie s’est récemment prononcée sur cette situation et a lancé une alerte à ce sujet. Le Kremlin a indiqué qu’il était important que les différents protagonistes parviennent à un accord afin de préserver la stabilité dans la région. « Nous observons avec une grande inquiétude tout ce qui se passe en Israël. C’est un sujet qui nous préoccupe particulièrement ces jours-ci », a déclaré Dmitri Peskov.

« Il est nécessaire de ramener la situation vers une direction pacifique le plus rapidement possible ; la poursuite d'une telle spirale de violence mène à l'escalade de ce conflit. C'est un grand danger pour la région », a-t-il poursuivi. Rappelons que le chef de la diplomatie russe s’est également prononcé sur cette situation et a fait savoir que la situation renseigne sur le statu quo actuel dans la région. « Un tournant sans précédent dans la confrontation palestino-israélienne, qui confirme une fois de plus que le statu quo actuel dans la zone de conflit est tout simplement invivable », a analysé le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.

Notons que le conflit a de nouveau été relancé aux premières heures de ce samedi. Selon des informations rapportées par les médias, des hommes palestiniens ont fait irruption dans le sud d'Israël. On retient que cette attaque assez inopinée est la plus grande enregistrée depuis plusieurs années contre Israël. Des voix s’étaient déjà élevées pour condamner cette attaque qui relance davantage le conflit.

« Nous sommes en guerre, pas dans une opération militaire. Le Hamas a lancé une attaque soudaine et meurtrière contre Israël et ses citoyens. J'ai ordonné avant tout de purger les centres urbains des "terroristes" qui s'y étaient infiltrés, ainsi qu'une mobilisation des forces de réserve à grande échelle », a déclaré dans une vidéo le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.