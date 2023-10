Publicité

Au cœur de deux crises majeures, le président Joe Biden se trouve face à un défi diplomatique et stratégique. En Israël, la récente éruption de violence a pris son administration par surprise. Au même moment, la guerre en Ukraine, qui dure depuis plus d'un an, continue de poser des problèmes, non seulement en termes de relations internationales, mais aussi en interne, avec une Washington divisée.

Le conflit israélo-palestinien a éclaté juste après que le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, ait commenté le calme relatif de la région. Cet événement inattendu a compliqué les efforts diplomatiques de Biden, notamment sa tentative de rapprochement entre Israël et l'Arabie Saoudite. Dans ce contexte, le soutien des États-Unis à Israël est indéfectible, comme l'a réaffirmé Biden suite à l'attaque du Hamas. Toutefois, avec une Chambre des représentants en crise après la mise à l'écart de Kevin McCarthy, l'obtention d'une aide supplémentaire pour Israël pourrait s'avérer complexe comme le rappelle CNN.

Des pressions sur l'Ukraine

Parallèlement, en Ukraine, la position des États-Unis est également délicate. Alors que le soutien militaire de l'administration Biden à l'Ukraine reste constant, Washington exige des réformes en matière de corruption pour garantir d'autres formes d'aide. Ce message est d'autant plus fort que certains alliés occidentaux montrent des signes d'ambivalence face à l'agression perçue de la Russie en Ukraine.

La Maison Blanche était déjà en train de jongler avec le financement de l'Ukraine quand le conflit israélien a éclaté. La récente acquisition de l'Ukraine de 61 avions de combat F-16, offerts par les Pays-Bas et le Danemark, est perçue par certains comme un indicateur des défis auxquels l'Ukraine est confrontée face à la Russie.

Des défis sur plusieurs plans

Les défis auxquels Biden est confronté ne sont pas seulement externes. La division au sein des élus accentuée par l'absence d'un speaker permanent à la Chambre des représentants, complique davantage sa capacité à prendre des mesures efficaces. Face à ces crises, le leadership de Biden est mis à l'épreuve.

En fin de compte, l'administration Biden est à un carrefour. La gestion simultanée des situations en Israël et en Ukraine déterminera non seulement la stabilité régionale dans ces zones, mais aussi la position des États-Unis en tant que leader mondial au cours des années à venir.