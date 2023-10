Publicité

L'acteur Will Smith a récemment brisé le silence après les révélations de son épouse, Jada Pinkett Smith, sur leur relation. Cette confession a eu lieu lors de l'émission "On Purpose," où Jada Pinkett Smith a fait part de la séparation du couple depuis 2016. Le public a pu prendre connaissance d'un message touchant que Will Smith a adressé à sa femme grâce à un extrait de l'émission diffusé par l'animateur Jay Shetty.

Dans cette lettre émouvante, Will Smith commence par saluer le talent de son épouse, l'applaudissant et l'honorant pour ses accomplissements. Il exprime des regrets, mentionnant que s'il avait lu le livre de sa femme il y a trente ans, il l'aurait certainement serrée plus fort dans ses bras. Il conclut en la félicitant pour son nouveau statut d'auteure et en exprimant son amour infini pour elle. Il la encourage même à se détendre en cherchant une bouteille de Merlot. Ce message a profondément touché Jada Pinkett Smith, qui l'a qualifié de "très beau."

«C’est pour ça que je ne peux pas divorcer de ce comique», a précisé celle qu'il convient d'appeler ex de Will Smith. Elle a également laissé entendre qu'elle ne souhaitait pas divorcer de ce "comique". Malgré leur séparation officielle en 2016, Jada Pinkett Smith a récemment affirmé qu'elle ne souhaitait pas divorcer de Will Smith. Cette annonce a été faite en marge de la publication prochaine de ses mémoires intitulés "Worthy." Cette décision laisse présager que le couple continue à explorer des avenues pour préserver leur lien malgré les défis qui les ont séparés ces dernières années.

En outre, Will Smith a également pris la responsabilité de la détérioration de leur relation en envoyant un courrier au New York Times. Dans cette lettre, il évoque l'effet de la "cécité émotionnelle" qui peut survenir après avoir partagé plus de la moitié de sa vie avec quelqu'un. Il explique que les mémoires de Jada Pinkett Smith l'ont éveillé à cette réalité et qu'il a perdu une partie de sa sensibilité dans la relation.