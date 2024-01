Le cadeau de Will Smith à un Guinéen qui a parcouru 4000km pour aller à l’université

Il est de ces histoires qui peuvent toucher. Et aujourd’hui, grâce à la puissance d’internet et la possibilité de rendre certaines choses virales via les réseaux sociaux, certaines aventures dont nous n’aurions pu jamais entendre parler, arrivent aux oreilles du plus grand nombre… Voire même, jusqu’à certaines stars.

C’est notamment le cas de Mamadou Safayou Barry. C’est un jeune guinéen qui a tout simplement parcouru 4.000 kilomètres en vélo, traversant une grande partie de l’Afrique, pour rejoindre l’Égypte, depuis la Guinée, dans le seul et unique but d’étudier à l’université d’Al-Azhar. Cette université est notamment connue pour être l’un des centres d’étude islamique sunnite, des plus influents dans la région, voire dans le monde.

Publicité

4.000km à vélo, plusieurs arrestations

Un trajet qui s’est déroulé, non pas sans accroc. En effet, ce dernier, tout au long de son périple, le jeune homme a été arrêté deux fois ! Heureusement pour lui, en arrivant au Tchad, il a commencé à raconter son incroyable périple. Une histoire touchante, qui a poussé quelques personnes à se réunir pour lui offrir un billet d’avion. Résultat, Mamadou Safayou Barry a pu rejoindre l’Égypte, sain et sauf.

Will Smith, touché par cette histoire

Sur place, le jeune homme a reçu une bourse d’études et a donc pu entreprendre son cursus scolaire. Une histoire couverte par la BBC, qui est arrivée jusqu’aux oreilles de Will Smith. Ému, le célèbre acteur américain a décidé de faire un geste pour ce jeune homme, en lui offrant un ordinateur portable, un nouveau vélo et même des billets d’avion, pour que son épouse et leur petite fille puissent venir lui rendre visite.