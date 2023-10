Justice béninoise: des raisons de s’interroger et s’inquiéter

Publicité

Les béninois peuvent-ils continuer à croire en leur justice? Difficile de répondre à cette question actuellement au regard de certains faits qui meublent l’actualité judiciaire ces derniers mois. La justice béninoise suscite interrogation et inquiétude. Le sentiment des populations reste en général mitigé surtout avec des événements qui se sont produits ces derniers temps et qui sont de nature à semer le doute dans l’esprit des béninoises et des béninois.

Comme dans la fable « Les animaux malade de la peste » de Jean de la Fontaine, certains béninois ont l’impression que la justice est rendue selon qu’on soit blanc ou noir, maigre ou gros. Et si ce n’est pas le cas alors ils pensent que la raison du plus fort est toujours la meilleure alors que nous sommes en démocratie où c’est le respect des lois et principes librement consentis qui est prôné.

Certains faits du secteur judiciaire béninois motivent la réflexion. Pour preuve, des personnes, alors très critiques vis-à -vis du régime Talon et qui étaient sous le coup de mandat d’arrêt sont depuis tranquilles au pays après une audience avec le chef de l’État ou une déclaration d’allégeance au pouvoir de la rupture.

Ensuite d’autres, pourtant condamnés par la justice béninoise dans différentes affaires jouissent de leur liberté sans une grâce présidentielle officielle ou une réduction de peine. Pendant ce temps, des milliers de prisonniers ne font l’objet d’aucune attention depuis des années de détention préventive. Mieux, aucun opposant au régime de la rupture n’a bénéficié ni d’une réduction de peine, ni d’une quelconque grâce, encore moins d’une possibilité de retour au pays pour les exilés. Il y a donc des raisons de s’interroger sur l’indépendance de la justice béninoise et parfois les fondements des décisions rendues. Les acteurs du secteur judiciaire se doivent de rassurer le peuple.