Apple a récemment pris une décision importante concernant son App Store en Chine, cédant aux demandes des autorités chinoises en matière de contrôle des applications. Désormais, toutes les nouvelles applications souhaitant figurer sur l'App Store chinois doivent fournir un document spécifique approuvé par le gouvernement chinois. Cette exigence est entrée en vigueur depuis le dernier vendredi. Pour les développeurs étrangers, cela signifie qu'ils doivent maintenant choisir entre deux options pour proposer leurs applications sur le marché chinois.

Ils peuvent soit établir une filiale en Chine, soit collaborer avec un éditeur d'applications chinois. Cette dernière option semble être la plus simple pour la plupart des développeurs étrangers. Cette décision d'Apple survient alors que la Chine renforce encore davantage sa surveillance sur les applications mobiles. En août, la Chine a émis de nouvelles règles exigeant que tous les magasins d'applications et les développeurs soumettent un "dépôt d'application" contenant des informations commerciales détaillées aux régulateurs.

Dans le cadre de cette réglementation, les régulateurs chinois ont publié récemment une liste de magasins d'applications mobiles qui ont soumis leurs demandes, mais l'App Store d'Apple n'y figurait pas. Le cœur de cette nouvelle politique d'Apple réside dans la nécessité pour les développeurs de fournir un "fichier du fournisseur de contenu Internet (ICP)" lorsqu'ils publient de nouvelles applications. Le dépôt ICP est un système d'enregistrement de longue date en Chine, nécessaire pour que les sites Web et applications fonctionnent légalement dans le pays.

Depuis au moins 2017, la plupart des magasins d'applications locaux, tels que ceux exploités par Tencent et Huawei, ont déjà adopté cette exigence. Cependant, la politique antérieure d'Apple en matière de dépôt ICP était plus souple que celle de ses concurrents locaux. Cette souplesse avait permis à Apple d'offrir un plus grand nombre d'applications mobiles que ses concurrents chinois, contribuant ainsi à accroître sa popularité en Chine, son troisième marché en importance, derrière les Amériques et l'Europe.

Il est important de noter que cette nouvelle exigence ne s'applique actuellement qu'aux nouvelles applications souhaitant être répertoriées sur l'App Store en Chine. Les applications existantes ne sont pas concernées pour le moment. Apple, le géant de la technologie basé en Californie, occupe une place emblématique dans le monde numérique depuis sa fondation en 1976. Avec son fondateur visionnaire, Steve Jobs, à sa barre, Apple a révolutionné l'industrie de la technologie avec des produits emblématiques tels que l'iPhone, l'iPad, le Mac et l'Apple Watch.

La société est connue pour son engagement envers l'innovation, la conception élégante et l'écosystème intégré qui relie ses appareils et services. Apple n'est pas seulement un fabricant de matériel, mais également un acteur majeur dans le domaine des logiciels avec iOS, macOS et de nombreuses applications populaires. L'App Store, lancé en 2008, a transformé la manière dont nous utilisons nos appareils mobiles en offrant un accès à des milliers d'applications.