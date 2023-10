Publicité

L'entreprise automobile russe UAZ s'est engagée à fournir au Ghana un premier lot de pick-up vers la fin de l'année en cours. Cette décision fait suite à une visite d'une délégation ghanéenne à l'usine située à Oulianovsk. Au cours de cette visite, les partenaires de l'entreprise ont eu l'occasion d'examiner en détail le processus de fabrication des véhicules. La visite a été effectuée par une délégation du groupe ouest-africain Jospong, du 11 au 13 octobre. À l'issue des pourparlers, les parties ont conclu un contrat-cadre sur la livraison d'automobiles de nouvelle gamme. Le premier lot de pick-up UAZ devrait être expédié au Ghana d'ici la fin de l'année.

Il est à noter que UAZ est une société spécialisée dans la fabrication de véhicules tout-terrain, de SUV, d'utilitaires légers et de camionnettes. Cette collaboration avec le Ghana s'inscrit dans le cadre d'une demande émanant d'une société ghanéenne qui souhaitait acheter 300 pick-up UAZ d'ici la fin de l'année. Certains éléments de ces véhicules seront assemblés au Ghana, comme l'avait précisé Lawrence Awuku-Boateng, président du Conseil de développement commercial ghanéo-russe.

Publicité

Les détails spécifiques concernant les termes du contrat et les modèles exacts de pick-up qui seront livrés n'ont pas été divulgués. Cependant, cette nouvelle collaboration entre UAZ et le Ghana représente une opportunité prometteuse pour les deux parties, en ouvrant la voie à de futures synergies dans le secteur de l'industrie automobile. De plus, il est envisagé que les deux parties examinent ultérieurement la possibilité d'implanter une usine d'assemblage au Ghana.

Pour l'instant, ce projet est encore à l'étape d'examen. La coopération entre UAZ et le Ghana dans le domaine automobile ouvre des perspectives intéressantes pour le développement de l'industrie automobile dans cette région ouest-africaine. Ces derniers mois, la Russie a multiplié les partenariats avec des pays africains. Il y a quelques jours seulement sur notre site nous avons annoncé que la Russie multipliait ses projets en Afrique dans le domaine nucéaire.

Ces dernières années, la Russie a intensifié ses efforts pour étendre son influence en Afrique. À travers des accords commerciaux, des coopérations militaires et des échanges diplomatiques, la Russie renforce ses liens avec de nombreux pays africains. Les secteurs clés d'intérêt incluent l'énergie, les armements et les infrastructures. Les Russes cherchent également à établir des partenariats stratégiques dans des régions riches en ressources naturelles.