La Russie a annoncé son projet de lancement de satellites analogues à ceux de Starlink, visant à offrir un accès à Internet à haut débit. Les satellites russes, nommés Skif, entreront en production en 2024, avec des prévisions de mise en orbite en 2026 et 2027, selon l'agence spatiale Roscosmos. Le premier prototype de ces satellites, Skif-D, a été lancé depuis le cosmodrome de Vostotchny en octobre de l'année précédente, dans le cadre du projet fédéral "Sphère". Le lancement s'est déroulé à bord d'une fusée Soyouz-2.1b, accompagné de trois autres appareils Gonets-M.

Le géant spatial russe Roscosmos a fait savoir que Skif serait composé de six satellites offrant une connectivité Internet haut débit en orbite moyenne. La société a expliqué que le premier groupe de satellites est actuellement en phase de développement et de tests en vue de leur future mise en orbite. Lors des essais expérimentaux en vol du satellite Skif-D, il a été rapporté que de nombreuses tâches qui lui avaient été assignées il y a un an avaient été en grande partie résolues.

Notamment, une vitesse de transfert de données de 6,5 Mbit/s a été atteinte pendant ces tests. La constellation complète de Skif sera constituée de douze satellites, répartis en quatre unités sur chacun des trois niveaux de l'orbite. Chacun de ces satellites aura une masse de 1 750 kg et une durée de vie active estimée à 12 ans. Il convient de noter que le projet Skif semble être en concurrence avec des initiatives similaires telles que Starlink et OneWeb, qui cherchent à fournir un accès Internet mondial à partir de l'espace.

Starlink, un acteur clé

Starlink, une filiale de SpaceX dirigée par Elon Musk, est rapidement devenue un des acteurs majeurs dans le domaine des satellites. Cette entreprise révolutionnaire se consacre à la création d'une constellation de satellites en orbite basse de la Terre pour fournir un accès Internet mondial à haut débit. Avec des milliers de satellites déjà en orbite et des milliers de plus prévus, Starlink a réussi à étendre sa portée à des régions éloignées du globe qui étaient autrefois dépourvues de connectivité Internet fiable.

L'un des atouts majeurs de Starlink réside dans sa capacité à offrir une connexion Internet rapide et stable, même dans des zones rurales ou isolées, ce qui en fait un véritable acteur du changement pour l'accès à l'information et aux opportunités économiques. Le succès de Starlink est également dû à sa vision à long terme, à ses technologies innovantes et à son engagement envers la connectivité mondiale.