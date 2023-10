L'activité sexuelle, bien au-delà de ses bienfaits émotionnels et physiologiques, pourrait jouer un rôle protecteur contre le déclin cognitif chez les seniors. Alors que d'autres études avaient déjà établi un lien entre l'isolement social et le déclin cognitif, les recherches de Shannon Shena et Hui Liub ont apporté une nouvelle perspective sur l'importance des activités intimes, notamment le sexe, dans la préservation de la santé mentale.

Les conclusions tirées de cette étude américaine suggèrent que, pour les personnes âgées de 75 à 90 ans, une activité sexuelle hebdomadaire est associée à une meilleure fonction cognitive cinq ans plus tard. Curieusement, pour ceux âgés de 62 à 74 ans, c'est la qualité de l'expérience sexuelle, à la fois émotionnelle et physique, qui semble être le facteur déterminant pour la santé cognitive à long terme.

Pour expliquer ces découvertes, plusieurs théories ont été avancées. L'une d'elles est que le sexe, en tant qu'exercice physique, pourrait favoriser une meilleure santé cardiovasculaire, ce qui entraînerait une augmentation du flux sanguin vers le cerveau. De plus, le potentiel du sexe à réduire le stress pourrait empêcher l'atrophie neuronale dans les zones du cerveau associées à la mémoire.

Il convient de souligner que ces résultats ne suggèrent pas que l'activité sexuelle est le seul moyen de protéger la santé cognitive. Cependant, ils insistent sur le potentiel négligé de la sexualité en tant que composante du bien-être global des personnes âgées.

En fin de compte, ces découvertes renforcent l'idée que la santé et le bien-être à un âge avancé sont multidimensionnels. La sexualité, souvent mise de côté lors des discussions sur le vieillissement, pourrait être un élément clé de la recette pour une vieillesse saine et épanouie.