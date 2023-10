Publicité

Le Bénin fait des progrès dans son économie, d’après la Banque mondiale. Selon le rapport Africa's Pulse de l’institution internationale publié au cours de ce mois d'octobre 2023, le Bénin se classe parmi les dix pays en progression en Afrique subsaharienne, juste derrière les six pays dont les performances sont établies. Ces derniers sont la Côte d'Ivoire, le Cap vert, l'Éthiopie, l'île Maurice, le Rwanda et l'Ouganda, qui ont maintenu des performances économiques solides. Les pays en progression comprennent le Bénin, le Botswana, la République démocratique du Congo, la Guinée, le Kenya, le Libéria, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Togo.

Les pays classés en fonction de leur performance de croissance

Ces deux groupes de pays à forte croissance représentent 39,6 % de la population de l'Afrique subsaharienne, soit près de 472 millions de personnes en 2022, et contribuent à hauteur de 26,3 % du PIB total de la région. Le rapport Africa's Pulse a adopté le thème « Créer de la croissance pour tous grâce à de meilleurs emplois », mettant l'accent sur l'importance de la croissance économique pour améliorer les conditions de vie de la population. Cependant, il est important de noter que le rapport classe également les pays en fonction de leur performance de croissance. Dans ce sens, neuf pays, qualifiés de "coincés au milieu", sont dans le tercile moyen des pays en croissance.

Ils comprennent le Cameroun, l'Eswatini, la Gambie, la Guinée-Bissau, Madagascar, le Mozambique, la Namibie, la Sierra Leone et la Tanzanie. Pour rappel, ce rapport intervient après que le Bénin a reçu plus de 141 milliards de francs CFA. L’accord de financement avait été approuvé le vendredi 15 septembre 2023 par l’Association internationale de développement (IDA). Cet accord de financement vise à aider le gouvernement béninois à renforcer la croissance tirée par le secteur privé et la résilience sociale et climatique et à stimuler la collecte des recettes nationales.