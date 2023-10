Le Bénin a été une fois de plus honoré, à travers un prix international. Il s’agit, en effet, du prix Koffi Annan pour la sécurité routière, édition 2023. Le pays fait, ainsi, partie des sept pays sélectionnés pour cette distinction. Le prix a été décerné à Marrakech, du 25 au 26 septembre 2023. La distinction reçue par le Bénin se justifie par ses multiples efforts en ce qui concerne la gestion de la base de données des accidents de la voie publique. Aussi, a-t-elle été reçue par les représentants du ministre du Cadre de vie et des Transports, Didier Tonato, Aubin Adoukonou, Directeur général du centre national de sécurité routière (CNSR) et le conseiller technique Abdoulaye Nabyl.

Elle distingue les gouvernements

Le Prix Koffi Annan a également pour but d’encourager le Bénin dans ses efforts de gestion efficace des données relatives aux accidents de la circulation. Notons que cette distinction sur la sécurité routière récompense les gouvernements, le secteur privé, la société civile, des organisations, ainsi que des individus qui ont apporté une contribution marquante à la sécurité routière en Afrique. Cette deuxième édition du prix encourage particulièrement les gouvernements qui ont mis en place des mesures et des actions sérieuses en vue d’atteindre les objectifs de la deuxième Décennie d'action des Nations Unies pour la Sécurité Routière 2021-2030, qui ont pour but de réduire de 50% le nombre de personnes tuées sur les routes d'ici 2030.

Pour rappel, la sécurité routière est l’une des priorités du gouvernement béninois. La remise du prix intervient également plusieurs mois après que l’expert en sécurité routière, Reynald Ballo, a proposé quelques actions urgentes à mener par le gouvernement pour assurer la sécurité routière des Béninois. Sur le plateau de l'émission 90 minutes pour convaincre de la radio nationale, il avait déclaré que la création d'une plate-forme gouvernementale permettant de surveiller les heures de conduite aussi bien des conducteurs de transport de voyageurs que des transporteurs de marchandises serait la solution adéquate pour instaurer un sentiment de confiance et de véritable suivi pour qu'il n'y ait plus des personnes fatiguées qui se forcent à conduire pour des raisons financières au risque de détruire la vie humaine.