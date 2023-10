Le Bénin continue de surprendre dans le milieu du sport. En effet, le pays s’en est sorti en prenant la place de vice-champion du monde des Pennes Mirabeau de jeu de balle au tambourin. La compétition avait débuté le vendredi 22 septembre 2023 et s’est terminée le dimanche 24 septembre 2023. Le pays était représenté par deux formations : Bénin 1 et Bénin 2. Cette dernière composée de Carlos, Ronhel, Jess, Soubeil et Maurice. Bénin 1 était formée de Armand, Eric, Patricia, Carlos et Ronhel. Cette formation a été battue par Bonate Sotto, en finale, par un score de 8-1.

À la formation Bénin 2, elle a remporté deux rencontres

Le moins qu’on puisse dire, c’est que le terrain de jeu, semble ne pas avoir joué en faveur de l’équipe béninoise. En effet, cette dernière ne maîtrise pas encore le terrain goudronné. Quant à la formation Bénin 2, elle a remporté deux rencontres (8-4 face à Bonate Sotto) et (8-5 face à Gallargues). Notons que le jeu de balle au tambourin reste, toutefois, une nouvelle discipline sportive pour le public béninois. En 2017, un tournoi de jeu de balle avait été organisé au stade Mathieu Kérékou. Selon les explications données par le promoteur, Thomas Tossou-Dan, le jeu de balle au tambourin est un sport collectif qui implique deux équipes de cinq joueurs.

Ce jeu traditionnel, peu connu du grand public africain, est avant tout un sport qui se veut de haut niveau. La fédération française de jeux de balle au tambourin (FFJBT), à elle seule, compte à nos jours : 52 clubs, 5 375 licenciés, 56 arbitres, 140 éducateurs, 6 niveaux de compétitions. Depuis ce temps, le Bénin avait ainsi emboîté le pas aux grandes nations du domaine. La version la plus ancienne du jeu remonte aux années 1860 et se pratique en plein air sur un terrain de 80 m sur 18, à cinq contre cinq. Tout comme la paume ou le tennis, les joueurs doivent veiller à renvoyer la balle dans le camp adverse. Les points se comptent comme à la paume c'est-à-dire 15, 30, 45... La première équipe ayant remporté 13 jeux est gagnante.