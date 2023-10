Publicité

Depuis le mois de février dernier, un certain nombre de nationalités, dont celle des Français, bénéficiaient d'une mesure privilégiée instaurée par le gouvernement gabonais d’Ali Bongo, les exemptant de l'obligation de visa pour un séjour de 30 jours au Gabon. Une politique d’ouverture, favorisant les relations diplomatiques et les investissements étrangers, surtout pour les pays membres du G20. Cependant, un revirement s’est opéré. Une information confirmée par la presse gabonaise. Pour les médias gabonais, il s'agit de la volonté du pouvoir Oligui de rétablir la réciprocité entre Etats.

La Représentation du Gabon en France a confirmé que l'exemption de visa pour les citoyens français et d'autres citoyens du G20 n'est plus d'actualité. On peut d'ailleurs constater qu'une demande de visa est désormais obligatoire sur le site web de la représentation (À voir ici et le document à remplir ici). Les ressortissants de ces pays, désireux de visiter le Gabon, devront donc de nouveau remplir les formalités nécessaires pour obtenir un visa d'entrée.

Une décision du gouvernement du nouveau président

L'annulation de cette exemption concernerait notamment les pays suivants : France, Allemagne, Arabie Saoudite, États-Unis, Canada, Japon, Royaume-Uni, ainsi que plusieurs membres de l'Union européenne, pour ne citer que ceux-là. Cette décision affecterait donc potentiellement des millions de voyageurs, qu'ils voyagent pour le tourisme ou pour des raisons professionnelles.

Ce changement de politique trouve son origine dans un contexte politique bouleversé. Les nouvelles autorités gabonaises, ayant pris le pouvoir suite à un putsch et ayant renversé l'ancien président Ali Bongo, semblent déterminées à rompre avec certaines mesures de l’ancien régime. Cette annulation d’exemption de visa pour les pays du G20 en est un exemple concret.

Le Gabon traverse donc une période de bouleversements politiques majeurs. Pour rappel, les nouvelles autorités en place ont entrepris plusieurs actions pour marquer leur rupture avec l'ancien régime. Quelques annonces ont déjà été faites dans plusieurs domaines.