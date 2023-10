Publicité

Dans une ère où la conquête de l'espace devient de plus en plus une affaire globale, le Sénégal s'apprête à inscrire son nom dans l'annuaire des nations spatiales. Avec le lancement imminent de GAINDESAT, son premier satellite, le pays ouvre une nouvelle page de son histoire scientifique et technologique. L'ambition spatiale du Sénégal n'est pas une décision impulsive. Elle est le fruit d'une vision stratégique initiée en 2019, lorsqu'un protocole d'accord a été signé avec des partenaires prestigieux tels que le Centre spatial universitaire de Montpellier et Ariane Group.

Ces collaborations ont permis de doter les ingénieurs et techniciens sénégalais d'un savoir-faire essentiel pour la réalisation de ce projet audacieux. Mais GAINDESAT est plus qu'un simple satellite; il incarne la volonté du Sénégal de placer le secteur spatial au cœur de son développement socio-économique.

En effet, ce nanosatellite s'inscrit dans le programme national « SenSAT », visant à exploiter l'espace pour répondre aux divers besoins du pays, que ce soit en matière d'agriculture, de gestion des ressources naturelles ou de suivi environnemental. La pandémie de la Covid-19, malgré ses défis, n'a fait que retarder légèrement cette ambition. Initialement prévu pour 2021, le lancement de GAINDESAT est désormais attendu en 2023. Une attente qui ne fait qu'accroître l'anticipation et l'excitation autour de ce projet d'envergure.

Investissementy dans des infrastructures

Pour soutenir cette initiative spatiale, le Sénégal a également investi dans des infrastructures terrestres. La construction d'un centre de contrôle spatial, en partenariat avec le Centre national d’études spatiales de France et la société Ariane Group, témoigne de la vision à long terme du pays en matière d'exploration spatiale.

En conclusion, comme l'a souligné le MESRI, l'exploration de l'espace n'est pas seulement une question de prestige ou de curiosité scientifique. Elle représente un outil puissant pour le développement durable, la gestion des ressources et la prise de décision. Le Sénégal, en lançant GAINDESAT, embrasse cette vision et s'ouvre à de nouvelles perspectives d'avenir.