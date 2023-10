Publicité

Au cœur des événements politiques récents au Bénin, le parti "Les Démocrates" s'est réuni à Parakou pour un congrès décisif. Noureinou Atchadé a été nommé deuxième vice-président du parti, consolidant ainsi la structure de ce pilier de l'opposition béninoise. Dans le même temps, Éric Houndété, qui présidait le parti jusqu'à présent, a fait un pas de côté pour devenir le premier vice-président.

Yayi prend la tête du parti

Boni Yayi, ancien président de la République (2006-2016) et président d'honneur des Démocrates depuis 2020, a été désigné pour prendre les rênes du parti. Cette décision marque un tournant pour l'opposition, car Yayi est maintenant positionné pour devenir le chef de file de l'opposition béninoise. Cette transition met en lumière l'évolution politique de l'opposition, soulignant l'importance du leadership et de la continuité.

Cependant, l'ascension de Boni Yayi au rang de chef de file de l'opposition nécessite une reconnaissance officielle. Selon la législation béninoise, le président de la République, en l'occurrence Patrice Talon, doit émettre un décret de nomination pour que cette position soit officiellement effective. Une formalité administrative attendue, mais qui renforce la légitimité du rôle.

Les critères pour devenir chef de file de l'opposition sont clairement définis dans la loi béninoise. Selon l'article 8 alinéa 1, cette position est attribuée au leader du parti d'opposition ayant le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale suite aux dernières élections législatives. Le parti des Démocrates, ayant remporté 28 sièges lors des législatives de janvier 2023, est le seul parti d'opposition représenté à l'Assemblée, plaçant Boni Yayi en pole position pour ce rôle.

Toutefois, le processus de nomination ne s'arrête pas là. Comme le stipule l'alinéa 5 de l'article 8, la nomination du chef de file de l'opposition est réalisée par décret en Conseil des ministres, sur proposition du Conseil électoral de la Commission électorale nationale autonome (CENA). Le Bénin attend donc avec impatience la décision du président Talon, qui scellera officiellement le statut de Boni Yayi au sein de l'opposition.

Voici la liste des membres du bureau

La Commission de candidature mise en place par le congrès s'est réunie le 15 octobre 2023

pour proposer la nouvelle coordination nationale du Parti.

Ledit comité est composé comee suit :

Président: Alassani TIGRI:

Vice-President : Saliou AKADIRI;

Rapporteur: Christophe Bon! MONSIA

Rapporteur: Françols TCHOKA FANIKOUA

Secrétaire: Francis AMOUSSOU

La méthodologie retenue pour meubler la coordination nationale est de proposer, par consensus, une liste: Les échanges qui ont eu lieu au sein de la commission ant abouti aux propositions ci-après

President: Thomas Boni YAYI

1 Vice-Président : Eric HOUNDETE

2e Vice-Président : Nourénou ATCHADE

3e Vice-Président: Comian Léon AHOSSI

4e Vice-Président: Alassani TIGRI

5e Vice-Président: Orou Igari BAGOUDOU

6e Vice-Président : Saliou AKADIRI

7e Vice-President : Eugène AZATASSOU

8e Vice-Président : Joel GODONOU

9e Vice-Président Mama Djibril DEBOUROU

10e Vice-Président: Christophe Boni MONSIA

11e Vice-Président : Nathaniel KITI

12e Vice-Président : Paulin DOSSA

13é Vice-Président : François GBODO

Secrétaire Administratif : Chabi Siko Abdel Kamar OUASSAGARI

1" Secrétaire Administratif Adjoint : Olaniyin Abil ADEGNIKA

Ze Secrétaire Administratif Adjoint : Jean Luc DOSSOU DOSSA

Secrétaire à la Tresorerie et au Patrimoine: Justin Cohovi ADJOVI

Secrétaire Adjoint à la Trésorerie et au Patrimoine : Amadou Philippe OROU SIKA

3.Conseillers juridiques

Yaya POGNON

Olatundji Victorien FADE

Renaud AGBODIO

4 Conseillers Politiques:

AlI HOUDOU

Claude DJANKAKI

Francis AMOUSSOU

Alassani IDRISSOU

Secrétaire à la Mobilisation des Ressources et à l'Economie: Habibou WOROUCOUBOU

Secrétaire Adjoint a la Mobilisation des Ressources et à l'Economie: B. Léansou DO REGO

Secrétaire aux Opérations: Jude Bonaventure LODJOU

1er Secrétaire Adjoint aux Opérations: Richard Kouassi SOGLO

2e Secrétaire Adjoint aux Opérations : Guirguissou MABOUDOU ALIDOU

Secrétaire à la Défense et à la Sécurité : Jean-Marie Couassi ALAGBE

Secrétaire Adjoint à la Défense et à la Sécurité: Laurent DJIGUY

Secrétaire aux Relations Exterieures: Chabi YAYI|

Secrétaire Adjoint aux Relations Extérieures: François COMLAN

1er Secrétaire à la Communication : Guy MITOKPE

2e Secrétaire à la Communication: Clément AHISSIN

Secrétaire à la Formation : Jean-Baptiste ADIOVI

Secrétaire Adjoint à la Formation: Paul ATIHOU

Secrétaire aux Affaires Electorales: Yves Patrick DJIVO

Secrétaire Adjoint aux Affaires Electorales: François Fanikoua TCHOKA

Secrétaire à la Jeunesse, au Sport et au Loisirs: Gafari ADECHOKAN 1* Secrétaire à la Jeunesse, au Sport et aux Loisirs: Karim GOUNDI

2e Secrétaire à la Jeunesse, au Sport et aux Loisirs : Philippe ABOUMON

Secrétaire aux Affaires Féminines et Sociales: Abiba DAFIA

Secrétaire Adjoint aux Affaires Féminines et Sociales: Julia AKPAKI

Secrétaire à la Politique Sanitaire : Elle DJENONTIN

Secrétaire Adjoint à la Politique Sanitaire : Flavien Gankpé MAHOUTONDI

Secrétaire à la Formation Technique et Professionnelle: Gnankl Jihane SAKA SALEY

Secrétaire Adjoint a la Formation Technique et Professionnelle Hosalle SOGNON

Secrétaire à l'Edocation et à la Recherche Scientifique 1 Christine OUINSAVI

Secrétaire Adjoint à l'Education et à la Recherche Scientifique: Jérémie Boukari ADJARO

Secrétaire à la Décentralisation et à la Gouvernance Locale: Lucien AHLONSOU

Secrétaire Adjoint à la Décentralisation et à la Gouvertance Lotale: Tairou KABASSI

Secrétaire à TArdiculture à l'Elevage et à la Pèche: Mama Ojima ABDOULAYE

Secrétaire Adjoint a l'Agriculture, S rElevaije et S ts poche Gérard AiSSI Secrétaire à l'Envirönnement et à la Protection de la Nature: Françols Dossou TCHEMADON

Secrétaire Adjoint a l'Environnement et à la Protection de la Nature: EHOU Edouard

Secrétaire aux Transports, à l'Economie Maritime et Fluviale : Daniel GBOKA

Secrétaire Adjoint aux Transports, à l'Economie Maritime et Floviale: Stanislas Noukpo

AHOUANDJINOU

Secrétaire aux Infrastructures et à l'Aménagement du Territoire: Tairou IMOROU

Secrétaire Adjoint aux Infrastructures et & l'Aménagement du Territoire Lue Nathan

MONUIGUI

Secrétaire a la Culture, à l'Artisanat et au Tourisme : Emmanuel BABATUNDE AMOUSSOU

Secrétaire Adjoint à la Culture, & l'Artisanat et au Tourisme : Antoine AMOUSSOU

Coordonnateur de la 1ère Circonscription Electorale: Mousse AROUNA

Coordonnateur de la Ze Circonscription Electorale: Sedanni Ibrahim BAGNAN

Coordonnateur de la 3éCirconscription Electorale : Moussa ISSIFOU

Coordonnateur de la 4è Circonscription Electorale : Justin Kassa METEKI

Coordonnateur de la 5e Circonscription Electorale: Charles LOKO

Coordonnateur de la 6e Circonscription Electorale : Arnaud KOUDEBI

Coordonnateur de là 76 Circonscription Electorale- Issa Chabl Yo

Coordonnateur de la 8e Circonscription Electorale : Daniel SARE KPERA

Coordonnateur de la 9e Circonscription Electorale: Léon Fadegnon DEGNY

Coordonnateur de la 10e ircooscription Electorale: Gabriel CHALLA

Coordonnateur de la 11e Circonscription Electorale Edouard EHOU

Coordonnateur de la 12e Circonscription Electorale : Hyppolite EDJE

Coordonnateur de la 13e circonscription Electorale: Routai Wahidou ADEKAMBI

Coordonnateur de la 14e Circonscription Electorale : Nabirou SOUMANOU

Coordonnateur de la 15e Circonscription Electorale : Armand AGOUN

Coordonnateur de la 16e Circonscription Electorale : Constant NAHUM

Coordonnateur de la 17e Circonscription Electorale : Abel Comian AMOUSSOUVI|

Coordonnateur de la 18e Circonscription Electorale : Felix Diehoue ALOWANOU|

Coordonnateur de la 19e Circonscription Electorale : Michel François O, SODJNOU

Coordonnateur de la 200 Circonscription Electorale : Adrien NOUNAGNON

Coordonnateur de la 21e Circonscription Electorale : Julien Hounonmin KPOVIESSI

Coordonnateur de la 22e Circonscription Electorale : Semiou AFFOLABI

Coordonnateur de la 23è Circonscription Electorale : Benoit GUEDEGBE

Coordonnateur de la 24e Circonscription Electorale : Désiré AIHONOU

Coordonnateur des Universités et Centres de Formation : Souleymane KINGNOUNOUHO

Fait à Parakou, le 15 octobre 2023

La Commission