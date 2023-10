Publicité

L'armée malienne, dans une démarche affirmée pour garantir l'intégrité territoriale et protéger la population, poursuit son déploiement dans des zones clés du pays. Ces dernières actions sont en ligne avec les efforts de récupération des zones précédemment contrôlées par la Minusma, la force de maintien de la paix des Nations Unies. Ces mouvements interviennent après la fin au mandat de la Minusma, avec un retrait prévu d'ici fin décembre.

L'objectif principal de ces opérations militaires est de cibler les positions ennemies qui entravent la mission régalienne de l'armée. Les forces armées appellent donc à la vigilance et à la sérénité des citoyens, tout en s'assurant du respect des droits de l'Homme et du droit international humanitaire. Cette démarche intervient dans un contexte où plusieurs groupes armés sont actifs dans le pays, notamment les séparatistes touaregs et le Groupe GSIM, affilié à Al-Qaïda, qui ont intensifié leurs attaques contre les positions de l'armée.

Débarquement à Tessalit

Il ya quelques heures, des soldats maliens, assistés par des forces du groupe russe Wagner, ont été aéroportés à Tessalit, une zone stratégique du nord contrôlée par le Cadre Stratégique Permanent (CSP). Tessalit, qui doit être abandonné par la Minusma dans les jours à venir, a toujours été un point d'intérêt majeur dans la région. L'armée malienne y est présente depuis 2013, ayant initialement été déployée aux côtés des forces françaises.

Cependant, la situation sur le terrain est complexe. La présence conjointe de la Minusma, des troupes maliennes et des forces Wagner a conduit à des tensions, notamment avec le CSP (touaregs). Ces derniers accusent la Minusma de complicité. Néanmoins, toutes les troupes restent actuellement dans leurs camps respectifs, attendant des mouvements futurs.

En outre, un important convoi militaire est actuellement en route vers Kidal, après avoir essuyé des attaques en chemin. Le terrain reste donc imprévisible, avec des possibles attaques des rebelles; mais l'armée malienne semble déterminée à conquérir. Dans ce contexte tendu, l'avenir de la sécurité et de la stabilité au Mali demeure incertain.