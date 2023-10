Niger : Le Fmi annonce de bonnes nouvelles malgré les sanctions

Publicité

Malgré la situation socio-politique très tendue que traverse le Niger, ce pays devrait connaître une croissance impressionnante. C’est du moins ce que révèle un rapport intitulé Navigating Global Divergences du Fonds monétaire international. Selon les chiffres avancés par l’institution, la projection de croissance du pays dirigé désormais par les militaires s’élevait à 11,1 %. Il s’agit d’une projection qui est la plus élevée de tous les pays d’Afrique subsaharienne.

Cette prévision selon le rapport se justifie par plusieurs facteurs. On retient notamment que ces performances économiques annoncées au cours des prochains mois sont liés aux progrès technologiques, aux changements de politique et aux industries émergentes. Le Fonds monétaire international note pourtant que, la croissance des économies de marché en développement et émergentes devrait chuter modérément, passant de 4,1 % en 2022 à 4,0 % en 2023 et 2024.

Le rapport intitulé Navigating Global Divergences fait également remarquer que, l’inflation mondiale devrait diminuer progressivement en raison d’un resserrement de la politique monétaire soutenu par la baisse des prix internationaux des matières premières, de 8,7 % en 2022 à 6,9 % en 2023 et 5,8 % en 2024. Notons que malgré la situation politique tendue du Niger, sa projection de croissance par le FMI dépasse le Sénégal (8,8%), la Libye (7,5%), le Rwanda (7,0%), la Côte d’Ivoire (6,6%).

Rappelons que depuis plusieurs mois, le Niger est dirigé par les militaires après un coup d’état qui a renversé du pouvoir le président Mohamed Bazoum. Ce pays est sanctionné par les organisations sous-régionales et entretient désormais des relations assez tendues avec les pays occidentaux tels que la France. Le Bénin a fermé sa frontière avec le Niger interrompant ainsi les échanges commerciaux avec ce voisin. Le Niger par contre a renforcé son partenariat avec le Burkina et le Mali qui sont deux pays dirigés également par les militaires.