L'inquiétude grandit en occident concernant le sort de l'ancien président du Niger, Mohamed Bazoum. Le président français, Emmanuel Macron, s'est joint aux voix qui s'élèvent pour dénoncer la détention de M. Bazoum. Il y a quelques heures, il a exprimé sa vive préoccupation face à la situation incertaine de Bazoum, appelant à «la libération immédiate de ce dernier ainsi que de sa femme et de son fils».

Cette nouvelle affaire fait suite à des accusations du gouvernement militaire du Niger, qui affirme qu'une tentative d'évasion de l'ancien président a eu lieu. Selon les nouvelles autorités du pays, en compagnie de sa famille et d'autres individus, Bazoum aurait tenté de fuir la périphérie de Niamey en empruntant des hélicoptères d'une puissance étrangère, direction Nigeria. Cependant, cette version des faits a été vigoureusement contestée. Un collectif d'avocats, coordonné par Mohamed Seydou Diagne, a fermement rejeté ces accusations, les qualifiant de "montées de toutes pièces".

Détenus au secret

En outre, Me Diagne a sonné l'alarme sur les conditions de détention de l'ancien président. Il a fait savoir que Bazoum et sa famille sont détenus au secret, sans accès à un conseil juridique ni au monde extérieur. Pire encore, il semble que même l'accès à des soins médicaux ait été refusé à la famille. La situation est d'autant plus préoccupante que l'entourage de Bazoum n'a reçu aucune nouvelle de lui pendant une période prolongée.

Le coup d'État qui a renversé M. Bazoum a été largement condamné par la communauté internationale. Reed Brody, un autre avocat membre du collectif, a insisté sur le fait que les autorités militaires devaient non seulement prouver que Bazoum et sa famille étaient en vie, mais aussi les libérer immédiatement. En effet, déjà en septembre, Bazoum avait sollicité l'intervention de la justice ouest-africaine pour réclamer sa libération.

La région du Sahel, où se déroulent ces événements, est devenue un point chaud pour la France, son armée ayant été chassée de plusieurs pays. La tentative d'évasion et les circonstances qui l'entourent ne font qu'ajouter à la complexité de la situation dans cette zone déjà volatile. La situation actuelle au Niger reste tendue et incertaine.