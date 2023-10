Publicité

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé récemment que la Russie avait réussi à faire fonctionner son missile de croisière à propulsion nucléaire, le Burevestnik, après des années de tests infructueux et une catastrophe mortelle en 2019. Cette nouvelle concernant l'une des « super-armes » stratégiques russes dévoilées en 2018 va certainement captiver l'attention des occidentaux alors que la guerre en Ukraine qui a éclaté en Février de l'année dernière se poursuit avec son lot de victimes.

Le Burevestnik est un missile de croisière expérimental à propulsion nucléaire et à capacité nucléaire. Il se distingue par sa portée théoriquement illimitée si son réacteur nucléaire parvient à s'activer. Cependant, les tests précédents de ce missile avaient connu des échecs, ce qui avait soulevé des doutes quant à sa faisabilité. En effet, entre 2017 et 2019, la Russie a effectué 13 tests connus du missile Burevestnik, et selon le New York Times, tous ces tests avaient échoué. L'un de ces échecs a même entraîné une explosion en 2019 qui a coûté la vie à plusieurs personnes.

Publicité

Malgré ces revers, la Russie ne semble pas avoir baissé les bras puisque dans la journée d'hier Jeudi 05 Octobre 2023, le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine a annoncé lors d'une réunion du Club de discussion international Valdai que le pays qu'il dirige avait réalisé un « test réussi » du Burevestnik. Cependant, il n'a pas fourni de détails ni de preuves de ses affirmations selon nos recoupements d'informations. Il y a quelques années, le président russe avait dit tout le bien qu'il pense de cette arme stratégique.

En effet, en 2018le président Vladimir Poutine avait dit ceci sur le missile Burevestnik : « le missile de croisière furtif volant à basse altitude, doté d'une ogive nucléaire avec une portée pratiquement illimitée, une trajectoire de vol imprévisible et la capacité de contourner les lignes d'interception, est invulnérable à tous les systèmes de défense antimissile et aériens existants et futurs systèmes de défense » avant de terminer sa déclaration par ces mots "personne au monde n'a quelque chose de pareil"

Le missile Burevestnik fait partie d'une série de « super-armes » stratégiques dont la Fédération de Russie ne tarit pas d'éloges, aux côtés du missile de croisière hypersonique 3M22 Zircon, du missile balistique à lancement aérien Kh-47M2 Kinzhal et du missile balistique intercontinental RS-28 Sarmat. Chacune de ces armes suscite des inquiétudes et des intérrogations quant à leur réelle capacité et leur efficacité sur le terrain.