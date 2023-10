Présidentielles au Sénégal : Khalifa Sall fait une grande annonce

Publicité

L’élection présidentielle de février prochain approche à grands pas et les différents candidats sont sur le qui-vive. La course à la succession de Macky Sall s’annonce très intense et indécise. La coalition au pouvoir a choisi Amadou Ba comme son candidat officiel. Le Premier ministre a débuté sa campagne de parrainages et il sillonne actuellement le Sénégal.

Au cours de ses différents meetings, le chef du gouvernement a décliné sa vision pour un Sénégal émergent. D’autres ténors de la scène politique sénégalaise se sont aussi lancés dans la bataille des parrainages. C’est notamment le cas pour l’ex-maire de Dakar, Khalifa Sall. Pour de nombreux analystes de la scène politique du pays de la Teranga, Khalifa Sall est l’un des grands favoris du prochain scrutin présidentiel.

Le leader de Taxawu Senegal était tout récemment en tournée au niveau de la région du Sine Saloum. Il a rencontré les populations, prenant le soin de bien écouter leurs différentes préoccupations. Khalifa Sall croit au potentiel de ses compatriotes, raison pour laquelle il a fait cette grande annonce. En effet, une fois élu, l’ancien bourgmestre de Dakar a déclaré que chaque collectivité locale du Sénégal bénéficiera d’un soutien additionnel annuel d’un milliard F CFA.

Selon le candidat à la présidentielle, cette mesure va permettre aux collectivités territoriales de prendre des initiatives afin d’enclencher des projets de développement. Ainsi, ces collectivités ne dépendront plus de l’État central pour la réalisation d’investissements. Le Sénégal fait partie de ces États ouest-africains qui possèdent un incroyable potentiel de développement.

Avec la découverte des ressources en hydrocarbures, le pays de la Teranga s’apprête à basculer dans une autre dimension. Les candidats déclarés à l’élection présidentielle en sont conscients. Leurs différents programmes de société vont sans doute s’articuler autour de la future rente pétrolière et gazière afin de transformer l’économie locale.