À 5 mois de l’élection présidentielle, la classe politique sénégalaise est en émulation. Les candidatures se multiplient et la course à la succession de Macky Sall promet d’être intense. Sall n’a plus que quelques mois à passer à la tête du Sénégal. Il a déjà choisi son dauphin en la personne d’Amadou Ba. Ce vendredi 6 octobre, le président sénégalais a procédé à la dissolution de son gouvernement. Selon des sources bien introduites, l’annonce du prochain gouvernement interviendra très bientôt. D’après les informations de nos confrères du journal "Enquête", il y aura d’importants changements dans le prochain gouvernement.

Pour l’instant, seul Amadou Ba a conservé son poste de chef du gouvernement. Après la dissolution de l’ancien gouvernement, le dauphin de Macky Sall avait été reconduit dans la foulée. D’après le média Enquête, Amadou Ba a reçu comme consigne de constituer une équipe performante qui va le soutenir sur le terrain en février prochain. De plus, il ressort que de nombreux cadors du gouvernement seront remplacés. Quand on connaît le poids de ces personnalités dans les hautes sphères du pouvoir, tout porte à croire que Macky Sall prépare une stratégie pour la présidentielle.

Dans cette valse des ministres, nos confrères d’Enquête affirment qu’Amadou Ba va faire en sorte de frustrer le moins de personnalités possible. L’objectif est de ne pas créer de fissures à l’approche du scrutin présidentiel. L’avenir de la coalition au pouvoir se dessine et il se pourrait bien que de nouveaux visages entrent en scène. Après avoir choisi Amadou Ba comme son dauphin, Macky Sall fut confronté à quelques voix discordantes.

Le président sénégalais était alors monté au créneau pour faire baisser les tensions. Au cours de divers entretiens médiatiques, le 4e président de l’histoire du Sénégal a laissé entendre qu’il est normal que son choix porté sur Amadou Ba fasse des gorges chaudes. Le dirigeant sénégalais a déclaré que l’instauration d’un dialogue franc a permis d’aplanir certains angles et de préserver la cohésion au sein de la coalition au pouvoir.