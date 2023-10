La monnaie russe a enregistré une chute importante dans la matinée de ce mardi 3 octobre. En effet, à la Bourse de Moscou, 100,11 roubles équivalaient à 1 dollar et 104,65 roubles pour 1 euro. Même si elle est remontée légèrement plus tard, la monnaie russe a ainsi enregistré l’une des plus lourdes chutes depuis le début de la crise en Ukraine. Cette situation est intervenue malgré toutes les dispositions qui sont prises par la Banque centrale de Russie (BCR) pour sauver les meubles.

En août dernier, elle a relevé son taux directeur de 8,5 % à 12 %. Cette mesure a été renforcée davantage quelques semaines plus tard. Le taux directeur est passé par la suite à 13 %. Les sanctions occidentales en lien avec la guerre en Ukraine ont eu des effets négatifs sur l’économie russe. Il s’agit par exemple de l’inflation qui est de +5,15 % en août sous fonds de l’affaiblissement de la monnaie, les revenus liés à la vente des hydrocarbures ont également connu une chute non négligeable.

Face à tout ceci, la monnaie russe n’est plus véritablement prisée dans certains creusets. En Afrique, la monnaie chinoise a damé le pion à celle russe. Selon une information rapportée par le média russe RBC, ces pays africains préfèrent désormais faire des transactions avec le Yuan plutôt qu’avec le Rouble. La monnaie chinoise leur donne plus de flexibilité, de stabilité et de sécurité.

Le média économique s’est fondé dans sa publication sur les statistiques de la banque centrale de la Russie. Selon les chiffres de l’institution bancaire, la part des paiements en roubles pour les exportations russes vers l'Afrique est passée de 23,7 % en juillet 2022 à 12,7 % en juillet 2023. Le commerce de l'Afrique avec la Russie a encore augmenté, passant de 2,3 pour cent des exportations russes à 3,7 pour cent au cours d’une période de 12 mois.