Les services de renseignement américains ont récemment accusé la Russie d'ingérences et de tentatives de déstabilisation des processus électoraux dans de nombreux pays. Selon un rapport divulgué, la Russie recourt à un éventail de tactiques, y compris l'utilisation d'espions, de médias et des réseaux sociaux, pour saper la crédibilité des élections mondiales. Le document souligne que la Russie voit ces opérations d'influence comme une stratégie efficace, avec l'aval de hauts responsables du gouvernement russe, dont le Kremlin.

Le rapport, qui a été transmis à des ambassades d'une centaine de pays en Afrique, Asie, Europe et Amérique du Nord, révèle que la Russie a entrepris des "efforts concertés" entre 2020 et 2022 pour éroder la confiance des citoyens dans au moins onze élections de neuf pays démocratiques. Outre ces efforts, dix-sept autres démocraties ont été ciblées par des méthodes plus discrètes, notamment à travers les réseaux sociaux ou par messagerie électronique.

L'ampleur et la nature de ces interventions varient. Par exemple, le rapport mentionne une opération secrète du FSB, le service de renseignement russe, visant à intimider le personnel électoral d'un pays européen en 2020. Selon les services de renseignement américains, les motivations de la Russie sont doubles: propager l'instabilité dans les nations démocratiques et dépeindre leurs élections comme dysfonctionnelles, remettant ainsi en cause la légitimité des gouvernements qui en émergent.

En plus de ces tactiques, les États-Unis ont souligné les "vulnérabilités" de leur propre système face à de telles menaces, reconnaissant que des opérations similaires avaient visé la présidentielle américaine de 2020. La Russie, selon un responsable du département d'État américain, a intensifié ses opérations de désinformation après avoir estimé avoir obtenu du succès lors de cette élection et pendant la pandémie de Covid-19.

Ce responsable a ajouté que la Russie cherche à capitaliser sur ce qu'elle perçoit comme un succès en 2020 aux États-Unis, tentant de répliquer cette stratégie à une échelle mondiale. Selon lui, l'élection américaine aurait agi comme un catalyseur pour ces opérations d'envergure internationale.