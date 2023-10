Publicité

Le Groupe Wagner aurait acquis des satellites chinois pour soutenir ses activités militaires en Ukraine, une révélation qui suscite des inquiétudes quant à l'implication de la Chine dans les conflits mondiaux. Selon des informations récentes, une entreprise sanctionnée par les États-Unis aurait vendu deux satellites d'observation à haute résolution à cette organisation de mercenaires.

Le contrat en question suggère que l'entreprise Beijing Yunze Technology aurait conclu une transaction de 30 millions de dollars avec une société appartenant au fondateur du Groupe Wagner, Evgueni Prigojine. Ces satellites d'observation à haute résolution auraient été acquis l'année dernière, et le contrat demeure en vigueur. L'opérateur chinois CGST, propriétaire d'une centaine de satellites, aurait également autorisé le Groupe Wagner à soumissionner pour d'autres images satellites.

Publicité

Les implications de cette transaction sont préoccupantes, car il semblerait que le Groupe Wagner ait utilisé ces satellites pour surveiller et cartographier diverses zones, y compris la route empruntée par ses combattants entre l'Ukraine et Moscou, avant leur coup d'État avorté. Cependant, il est important de noter que le contrat ne mentionne pas explicitement l'achat d'images du territoire russe, et l'utilisation exacte de ces images n'a pas été confirmée.

Des informations indiquent que des images satellites auraient été prises de diverses zones d'activité du Groupe Wagner, notamment l'Ukraine, la Libye, le Soudan, la République centrafricaine et le Mali. Cette utilisation de données satellitaires aurait également été connue de Washington, qui a réagi en imposant des sanctions à l'encontre de Beijing Yunze Technology en février de cette année. Deux mois plus tard, le Département d'État américain a également sanctionné Head Aerospace Technology, le qualifiant de "revendeur d'images satellite fournissant des images satellite de sites en Ukraine à des entités affiliées à PMC Wagner et Evgueni Prigojine".