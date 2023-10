Publicité

La ville de Parakou a abrité la 4e édition du tournoi Cody's Junior Cup. Une compétition organisée par le couple Kabongo et qui a connu la présence de 18 équipes. Au terme des différents challenges, Sisters Magic et Kabongo foot ont remporté les trophées. "Évaluer les centres de formation et les encourager dans le travail qu'ils font" : c'est l'objectif que s'est fixé le couple Kabongo depuis 4 ans et il n'éprouve pas de gêne à réunir les centres de formation du football autour d'un tournoi.

18 équipes au total dont 12 masculines et 6 féminines étaient au rendez-vous de la 4e édition de Cody's Junior Cup. "Permettre aux enfants de jouer dans un climat de compétition et surtout les encadreurs quant à eux vont profiter pour évaluer les pensionnaires" a commencé l'organisateur. Pour lui, loin des récompenses, c'est plutôt l'heure du bilan pour chacune des centres de formation présente à cette compétition. Il poursuit en annonçant les couleurs pour la 5ème édition. "La 5ème édition sera encore inédite". Au terme de la compétition, Sisters Magic l'emporte aux tirs au but face à l'AS-TAM chez les filles. Les pensionnaires de Kabongo ont réédité l'exploit dans la catégorie masculine.