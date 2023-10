Alissa McCommon, une ancienne enseignante de Covington, a récemment été sous les feux des projecteurs pour de graves accusations. Initialement arrêtée en septembre pour des allégations de viol sur un mineur, elle a de nouveau été interpellée après avoir harcelé et poursuivi la victime, malgré les conditions strictes de sa libération sous caution.

Les charges qui pèsent sur McCommon sont lourdes, allant de la coercition d'un témoin à l'aggravation du harcèlement, en passant par la falsification de preuves. Après sa première arrestation, la police a découvert qu'elle avait non seulement eu des relations sexuelles avec au moins un élève, mais avait également eu des échanges inappropriés avec plusieurs autres ex-élèves. Toutefois, aucune preuve n'indique que ces activités se sont déroulées dans un cadre scolaire.

Enceinte d'un élève ?

L'affaire a pris une tournure encore plus sombre lorsque McCommon a révélé, lors d'un appel téléphonique, être enceinte du jeune garçon qu'elle est accusée d'avoir violé. "Quand le bébé arrivera et qu'il te ressemblera, nous n'aurons plus à nous parler", aurait-elle déclaré selon les enregistrements diffusés lors d'une audience. Cet appel ainsi que d'autres messages où elle menace le jeune garçon ont conduit à la révocation de sa libération sous caution.

Le département de police de Covington, particulièrement inquiet face à cette violation des conditions de sa libération, continue d'enquêter sur cette affaire. Les autorités sont préoccupées par le fait que d'autres pourraient avoir été contactés de la même manière. En conséquence, la police de Covington encourage tous ceux qui ont été contactés par un numéro inconnu à leur fournir ces informations afin d'empêcher de futurs abus.

L'annonce de McCommon sur sa prétendue grossesse a ajouté un nouvel élément de choc à cette affaire déjà bouleversante. À ce jour, il n'a pas été confirmé si des examens médicaux ont été effectués pour vérifier sa déclaration. Cette affaire continue de susciter l'indignation de la communauté, mettant en lumière les abus potentiels auxquels sont confrontés les élèves et la nécessité d'une surveillance accrue pour garantir leur sécurité.