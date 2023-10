Pavel Prigojine, le fils de l'ancien chef de Wagner, Evgueni Prigojine, semble émerger en tant que nouveau leader potentiel de ce groupe de paramilitaires russes quelques semaines après le décès de son fondateur. Cette situation vient en contraste avec la position actuelle d'Andreï Trochev, un ancien commandant de Wagner, qui occupe désormais un poste au ministère de la Défense russe et bénéficie du soutien du président Vladimir Poutine, selon le think tank basé à Washington, l'Institute of Study of War (ISW).

L'ISW a rapporté que Poutine a publiquement exprimé son soutien à Troshev. Le 29 septembre, Poutine a publiquement reconnu avoir eu des discussions avec Troshev et lui a même confié une mission relative aux nouvelles unités de volontaires principalement destinées à des missions de combat en Ukraine comme nous l'avons rapporté dans un de nos précédents articles il y a quelques jours. Cette décision aurait selon des sources toutefois provoqué la dissidence au sein de certains éléments du groupe Wagner, conduisant à l'émergence d'un leader alternatif.

Le think tank a cité un canal Telegram bien connu associé au groupe Wagner qui aurait annoncé que que Pavel Prigojine, le fils de 25 ans d'Evgueni Prigojine, allait assumé le "commandement" du groupe Wagner. Il a également été signalé que Pavel Prigojine était en négociation avec Rosgvardia (la Garde nationale de Russie) en vue d'une éventuelle réengagement du groupe Wagner dans des opérations de combat en Ukraine. Il est important de noter que l'annonce indiquait que les combattants de Wagner ne seraient pas tenus de conclure des contrats avec le ministère de la Défense russe.

De plus, le groupe Wagner a l'intention de conserver son nom, ses symboles, son idéologie, sa structure de leadership, sa gestion et ses principes de fonctionnement établis. Pour rappel, depuis plusieurs mois, le groupe paramilitaire russe Wagner est au centre de toutes les attentions à cause de son implication dans le conflit en Ukraine qui dure depuis plus d'un an maintenant. La presse avait pendant de longs mois relayé les propos controversés de son fondateur Evgueni Prigojine qui n'hésitait pas à s'en prendre à la hiérachie militaire du pays dirigé par Vladimir Poutine.

Il y a quelques semaines, Prigojine lui-même était aux commandes d'une minuterie qui a été très vite avortée. Alors que le ton est monté très rapidement en quelques heures, Evgueni Prigojine a finalement fait marche arrière. Des semaines plus tard, Evgueni Prigojine a poussé son dernier souffle au cours d'un accident d'avion avec plusieurs fidèles appartenant à son groupe. Depuis son décès, la question de sa succession suscite de nombreuses spéculations. Les prochains jours nous permettront surement d'en savoir plus.