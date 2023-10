Whatsapp : une nouvelle arnaque fait fureur, voici comment y faire face

Publicité

WhatsApp a révolutionné la communication dans le monde moderne, offrant un canal simple, efficace et accessible pour échanger des messages, des appels voix et vidéo. Depuis son lancement en 2009, l’application a connu une croissance exponentielle, rassemblant plus de 2 milliards d’utilisateurs à travers le globe. Son importance réside dans sa capacité à réduire les distances, permettant des interactions instantanées indépendamment des frontières géographiques.

La popularité de WhatsApp peut être attribuée à son interface utilisateur intuitive, sa politique de gratuité, et son engagement envers la confidentialité avec le chiffrement de bout en bout. En outre, l’application a su dominer le marché des messageries en intégrant continuellement des fonctionnalités innovantes, telles que les discussions de groupe, le partage de médias, et les appels vidéo, tout en restant facile d’utilisation. Mais avec cet important nombre d’utilisateurs, l’application fait face à de nombreuses arnaque. La nouvelle fait particulièrement fureur dans certaines régions du monde.

Une nouvelle arnaque fait fureur

Dans un monde de plus en plus digitalisé, les arnaqueurs ne cessent d’innover pour piéger les utilisateurs inattentifs. Récemment, les autorités ont mis en garde contre une nouvelle forme d’escroquerie liée à WhatsApp, l’application de messagerie instantanée la plus populaire. La ruse repose sur de faux sites web imitant l’interface de WhatsApp Web. Les individus mal intentionnés créent des sites trompeurs qui sollicitent les autorisations des utilisateurs pour accéder à leurs comptes WhatsApp.

La supercherie commence lorsque des victimes, désireuses d’utiliser WhatsApp sur leurs ordinateurs, lancent une recherche en ligne pour trouver le site officiel de WhatsApp Web. Attirées par la facilité, elles cliquent souvent sur les premiers résultats affichés par les moteurs de recherche sans vérifier l’adresse URL. Ces sites frauduleux sont conçus avec habileté, intégrant un code QR authentique prélevé du site officiel de WhatsApp, ce qui rend la tromperie encore plus convaincante.

L’accès à votre compte

L’arnaque prend une tournure plus sombre lorsque les victimes scannent les codes QR proposés. Au lieu d’être redirigées vers la page officielle de WhatsApp Web, les victimes se retrouvent sur un site qui devient non réactif. Pendant ce temps, les escrocs, ayant intégré les codes QR dans les pages d’hameçonnage, parviennent à accéder à distance aux comptes WhatsApp des victimes. Ils exploitent ensuite ces accès pour envoyer des messages aux contacts des victimes, sollicitant des informations personnelles et des identifiants bancaires en ligne.

La subtilité de l’arnaque réside dans le fait que les victimes peuvent continuer à utiliser leurs comptes WhatsApp même pendant que les escrocs y ont également accès. L’alerte ne vient généralement que lorsque les contacts des victimes signalent des demandes inhabituelles reçues. Face à cette menace, la police conseille plusieurs mesures préventives. Il est crucial de s’assurer de l’utilisation de l’application officielle sur ordinateur ou de la visite du site officiel, et de ne jamais partager de codes de vérification, d’informations personnelles ou de mots de passe temporaires.

Outre ces recommandations, il est conseillé d’activer la vérification en deux étapes, de vérifier régulièrement les appareils liés et de définir un code pour le dispositif, tout en restant conscient de qui pourrait avoir un accès physique au téléphone. L’importance de rester vigilant face aux demandes inhabituelles reçues sur WhatsApp, même en provenance de contacts connus, est également soulignée. La prudence et une sensibilisation accrue sont les armes primordiales contre ces manœuvres frauduleuses.

Face à l’ampleur prise par cette arnaque dans certaines régions notamment en Asie, une collaboration est engagée entre la police et Meta, la société mère de WhatsApp, pour mettre fin à ces activités malveillantes. Des efforts sont déployés pour fermer les lignes WhatsApp suspectes et supprimer les identifiants en ligne et les publicités douteuses. Cette affaire met en lumière la nécessité d’une vigilance constante dans un monde numérique où les escrocs ne cessent de chercher des failles pour mener à bien leurs desseins malhonnêtes.