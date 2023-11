16 fonctionnaires des douanes en formation au Bénin

Share on Telegram

Le programme de maitres formateurs du projet Omd-Jica porte notamment sur la coopération avec les administrations douanières dans le but d’établir une capacité de formation durable et autonome sur les grandes préoccupations douanières par la formation d’un grenier de formateurs de niveau supérieur et à la confection de matériels de formation sur mesure.

Le Bénin accueille le quatrième groupe de travail du programme de Maitres formateurs relatif au projet Organisation mondiale des douanes (Omd) en collaboration avec l’Agence japonaise de coopération internationale (Jica) à partir du lundi 20 novembre 2023 dans le but de proposer des palliatifs pouvant faciliter les échanges sur le continent africain et de disposer d’un vivier d’experts en règles d’origine afin de ne plus faire appel à des experts extérieurs pour des besoins spécifiques.

Au total seize (16) fonctionnaires des douanes participent à cette formation dont deux (02) du Bénin et les autres venus des pays Africains à savoir le Burkina-Faso, la Cote d’ivoire, le Togo, le Ghana, le Niger, le Sénégal et bien du Cameroun sont entrain de suivre cette formation à l’hôtel Novotel de Cotonou et leur permettra de disposer d’un bon vivier de formateurs et experts en règles vis à vis de l’organisation mondiale des douanes.

« Elles constituent également le troisième élément clé du calcul des taxes et droit en douane. Les administrations douanières que vous représentez ici se doivent donc de maitriser cet instrument pour la perception correcte des droits et des taxes de douanes » a laissé entendre le directeur du cabinet du ministre d’Etat en charge de l’économie, des finances et de la coopération Orou Hermann Takou lors du lancement des travaux de cet atelier.