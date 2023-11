À trois mois de la présidentielle, Macky Sall enclenche de grands chantiers

Après avoir effectué deux mandats à la tête du Sénégal, Macky Sall s’apprête à transmettre le flambeau à une autre personnalité. En février, les Sénégalais seront appelés aux urnes pour désigner le 5e président de l’histoire du pays de la Teranga. La bataille pour le fauteuil présidentiel s’annonce intense vu la carrure des principaux candidats déclarés. Macky Sall a choisi Amadou Ba pour représenter la coalition au pouvoir.

Durant ces deux mandats à la tête du Sénégal, l’ex-président de l’Assemblée nationale a engrangé des résultats significatifs. Il a initié de nombreux projets économiques qui ont permis au Sénégal de se positionner comme une nation phare en Afrique de l’Ouest. Malgré les nombreux acquis qui ont renforcé l’aura du Sénégal, force est de reconnaître qu’il ya eu des insuffisances notamment sur le front sociopolitique.

Pour ses derniers mois au palais présidentiel, Macky Sall vient de prendre une série de mesure afin de contrôler les réseaux sociaux et l’immigration clandestine. Le pays de la Teranga fait face à un énorme défi sur le plan de l’immigration clandestine. Pour diverses raisons, de nombreux jeunes sénégalais sont prêts à tout pour rejoindre l’Europe de façon clandestine. Ce jeudi 02 novembre, Macky Sall a inauguré la nouvelle infrastructure centrale de la gendarmerie nationale.

Selon le dirigeant sénégalais, cette infrastructure ultramoderne doit permettre à la gendarmerie de lutter efficacement contre certains fléaux comme l’immigration clandestine. Pour faire face à ce grand défi, Macky Sall a indiqué qu’il faut que l’ensemble des forces de défense et de sécurité soit équipé et outillé de manière optimale. Le successeur d’Abdoulaye Wade s’est aussi exprimé sur la question des réseaux sociaux.

Il a notifié que les réseaux sociaux constituent une grande source d’opportunités pour la population, mais que malheureusement, la plupart du temps, ils sont utilisés pour troubler l’ordre public. Selon le président de la République, il urge de mettre en place des mécanismes qui vont permettre de réguler les réseaux sociaux. En inaugurant le nouveau siège de la gendarmerie nationale, Macky Sall a appelé les gendarmes à créer un espace sain sur les réseaux sociaux. « Nous vivons au quotidien la montée des périls, le terrorisme, le trafic de drogue, la piraterie maritime, la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, la cybercriminalité, le phénomène mondial des usages malveillants des réseaux sociaux, nouvelles formes de perturbation de l’ordre public et de déstabilisation nationale, entre autres » dira le chef de l’État.