Afrique du Nord : deux pays s’associent pour révolutionner les transports

Le domaine du transport revêt aujourd’hui d’un enjeu important pour tout pays aspirant au développement. C’est dans ce sens que dans la zone de l’Afrique du Nord, l’Égypte et le Maroc ont décidé de mettre en commun leur vision. En effet, Le Caire et Rabat veulent faire passer leur secteur routier, maritime et ferroviaire dans une autre dimension. Depuis le 5 novembre, il se tient en Égypte la rencontre TransMEA, qui est le salon du transport intelligent et vert, des infrastructures et de la logistique au Moyen-Orient et en Afrique.

Pendant ce sommet, le Maroc et l’Égypte ont signé un accord de coopération et deux mémorandums d’entente pour promouvoir la sécurité routière, le transport ferroviaire et la navigation maritime. Les deux pays, dans une synergie d’action, vont enclencher un certain nombre de mécanismes scientifiques, technologiques et juridiques pour dynamiser le secteur routier, maritime et ferroviaire.

Les deux pays d’Afrique du Nord sont considérés comme des références en termes d’infrastructures de transport en Afrique. En collaborant, ils seront en mesure de s’ouvrir de nouvelles perspectives. Les deux économies vont connaître un énorme coup de boost et l’effet domino se fera ressentir sur les autres secteurs d’activités. Le monde est actuellement en pleine transition écologique avec l’avènement de nouveaux moyens de transport.

Il se trouve que le Maroc et l’Égypte font partie des rares pays africains qui ont une véritable politique de transport axé sur le futur. En s’associant, il est fort possible que les deux nations d’Afrique du Nord élaborent des approches novatrices qui vont révolutionner la mobilité en Afrique. L’architecture économique du Maroc et de l’Égypte présente des spécificités. Le pays des pharaons possède de grandes ressources en hydrocarbures.

Les premières autorités développent des partenariats stratégiques afin de jouir pleinement des richesses en hydrocarbures. De plus, le pays mise sur le tourisme. Après avoir connu une longue période de troubles socio-politiques, le secteur touristique était quelque peu en berne en Égypte. Ces dernières années, les premières autorités ont réalisé de gros efforts pour faire du tourisme un véritable pilier de l’économie nationale.

Le Maroc est considéré comme l’un des plus importants hubs technologiques d’Afrique. Le Royaume chérifien possède un secteur des biens et services très performant qui lui permet de viser très grand. Son industrie cinématographique et son domaine touristique sont également des atouts qui jouent en sa faveur. Avec le récent mémorandum signé entre Rabat et le Caire dans le domaine des transports, une nouvelle ère des relations s’est ouverte entre les deux pays d’Afrique du Nord.